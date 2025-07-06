財政部：對政府採購歐盟進口醫療器械採取措施
撰文：王海
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中國財政部7月6日宣布，在政府採購活動中，對從歐盟進口的醫療器械採取限制措施，採購金額超過4500萬元人民幣（約4930萬港元）的醫療器械，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業參與。對於參與競標的非歐盟企業，它們假如提供醫療器械使用歐盟製造的零件，佔比不得超過項目合同總金額的50%。措施即日起實施。
歐盟6月20日宣布，禁止中國企業獲得價值500萬歐元（約4623萬港元）的歐洲政府醫療設備訂單，以反制北京對歐洲企業實施相關市場的限制准入。
商務部新聞發言人7月6日回應時表示，歐盟委員會自6月20日出台措施，限制中國企業及產品參與醫療器械公共採購，持續對中國企業設置貿易壁壘，中方多次表示願意與歐方透過對話磋商與雙邊政府採購安排等方式，妥處分歧。
令人遺憾的是，歐方不顧中國釋出的善意與誠意，仍一意孤行採取限制措施，構築新的保護主義壁壘，因此中方不得不採取對等限制措施，維護中國企業合法權益，維護公平競爭的環境。
中方措施只針對自歐盟進口的醫療器械產品，在華歐資企業生產產品不受影響。
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