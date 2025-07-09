甘肅逾2百幼兒血鉛超標：園方為擴大生源同意後廚煮食加彩繪顏料

甘肅天水褐石培心幼兒園近日被曝多名幼童被檢出血鉛超標，隨後多名老師經檢測也嚴重超標，引發社會廣泛關注。8日，甘肅天水市聯合調查組發布通報稱，截至7日晚上10時，園內251名幼兒已全部接受檢測，其中233人血鉛異常。經查，幼兒園園長等人同意後廚人員購買不可食用的彩繪顏料，用於部分食品製作。8名涉事人員被刑事拘留。而央視就此採訪天水市政府副市長、市公安局局長郭慶祥等人，詢問案件偵辦進展。郭慶祥表示，幼兒園園長、投資人等人是為了「進一步擴大生源，增加收益」，才同意後廚為食物添加彩繪顏料。



對於明確標有不可食用的彩繪顏料緣何用於幼兒園的食品製作，郭慶祥表示，經天水市公安局麥積分局7月3日立案偵查，培心幼兒園園長、法定代表人朱某琳，投資人李某芳2人為進一步擴大生源，增加收益，同意後廚人員牛某元、賀某霞通過網絡購物平台購買不可食用的彩繪顏料，在幼兒園部分面點製作過程中非法添加使用。麥積區公安分局以涉嫌生產有毒、有害食品罪將朱某琳、李某芳和牛某元、賀某霞等食堂從業人員共8人依法刑事拘留，另有2名涉案人員被依法採取取保候審強制措施，目前案件偵辦工作正在進行。

培心幼兒園提供的餐食。（極目新聞）

幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

就事發後受影響幼兒的檢測和救治如何展開，中國疾病預防控制中心中毒控制首席專家孫承業介紹，7月4日，國家衛生健康委，國家疾控局調派專家赴甘肅天水指導現場處置工作。甘肅、陜西兩地10餘名專家協同協作，按照兒童高鉛血症和鉛中毒分級和處理原則，研究制訂了《天水市麥積區幼兒園兒童鉛中毒事件診療方案》，明確了兒童輕度、中度、重度鉛中毒和高鉛血症診斷指標和治療方案，推動治療同質化和規範化，相關醫院規範實施醫療救治，密切關注患兒病情。7日，增派2名國家級專家赴西安協助方案落實。解毒藥物已充足供應，患兒治療正在有序進行。

對於受影響幼兒的後續救治，甘肅省衛生健康委員會主任張浩說，甘肅省抽調省級中毒、重症、兒科等專家18名，確定三家省、市定點救治醫院，準備充足床位，建立綠色通道，在天水市第二人民醫院開設鉛中毒、兒科、心理咨詢三個專家門診，緊急協調血鉛中毒治療藥物二巰丁二酸、依地酸鈣鈉、多維元素片等，可充分保障患兒的治療需求。

多名患兒留院。（極目新聞）

一名幼兒牙齒上的黑色物質。（極目新聞）

另一方面，天水市政府副市長汪小娟表示，此次事件反映出對民辦幼兒園和從業人員監管培訓的嚴重不足。當局將全面排查、全面整改，堅決不留盲區、死角，堅決補齊短板漏洞，加大對民辦幼兒園規範管理和從業人員教育培訓力度，杜絕此類問題再次發生，織密織牢校園食品安全防線。

針對此次事件中的有關部門或幹部失職失責等問題，以及後續如何問責，甘肅省紀委副書記、省監委副主任龔昌明表示，事發後，甘肅省紀委監委已責成天水市紀委監委抽調骨幹力量，啟動問責調查程序，圍繞屬地管理、行業主管、部門監管等職能職責履行情況，全面深入開展問責調查工作，在查清事實、厘清責任後，依規依紀依法嚴肅追究相關單位和人員責任。

天水市政府市長劉力江則表示，對此次事件造成的幼兒家庭的身心傷害深感痛心、十分自責，將千方百計做好幼兒治療康復和後續保障工作。此次事件暴露出天水市在公共食品安全監督方面還存在短板和漏洞。他們將深刻汲取教訓，嚴格落實「四個最嚴」要求，健全完善各項措施，壓緊壓實監督管理責任，以「零容忍」的決心，切實築牢食品安全防線，堅決防止此類事件再次發生。

有老師血鉛值為395μg/L，而成人血鉛正常參考值應該是200μg/L。（澎湃新聞）

據早前報道，通報稱，根據血鉛標準認定，血鉛異常233人、正常18人。培心幼兒園相關聯的渭北幼兒園、慈愛幼兒園、蒙迪愛幼兒園採樣檢測結果均正常。

經對食品留樣等223份樣本進行檢測，221份樣本檢驗合格，培心幼兒園2份樣本檢驗不合格。一份為早餐留樣的三色紅棗發糕，一份為晚餐留樣的玉米卷腸包，兩份留樣鉛含量分別為1052毫克/公斤、1340毫克/公斤，均超出食品安全國家標準中食品污染物限量0.5毫克/公斤的標準。

褐石培心幼兒園。

不過在西安市中心醫院，多位家長表示，對於目前公布的涉事幼兒園三色棗發糕和玉米腸卷在抽檢時添加劑超標，疑似成為孩子血鉛異常原因的說法表示不認可，家長吳女士質疑：「三色棗發糕和玉米腸卷一星期孩子也就吃那麽一兩次吧，咋可能中毒這麽嚴重？」她又指，孩子學費也不便宜啊，一年要八九千元人民幣，「娃在學校出了這種事情，最起碼給個說法嘛，現在啥說法也沒有」。

吳女士進一步透露，住院期間，孩子已經自發做了視力、聽力等多項檢查，並剛約了磁共振檢查，「目前住院三天，光住院費已經花了2000多塊錢了，這還不算我們平時吃喝和住院要添置的生活物品」。家長王先生則指，所有費用都是自付，他更擔憂鉛中毒的潛在後遺症，對孩子的長遠健康非常焦慮。