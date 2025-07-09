四川女校長涉詐騙5000萬跳江身亡　3000多萬用於遊戲增值

四川瀘州一名女校長涉嫌詐騙5000萬元（人民幣，下同）後跳江身亡，其中3000萬元被查出用於遊戲增值。



童敏生前曾任瀘州某知名民辦學校校長。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，童敏是四川瀘州人，生前曾任瀘州某知名民辦學校校長。擔任校長期間，童敏欺騙丈夫、父母及其他親朋好友，謊稱學校要建設幼兒園、培訓學校或後勤配送公司等項目，有投資入股的機會，以要求簽訂保密投資協議的方式，欺騙29人將巨額資金交付至其手上，其涉案款項不少被用於網絡遊戲增值。

童敏生前因涉嫌合同詐騙案被立案，其於2021年5月跳江自殺身亡，此案撤銷。童某榮是童敏的父親，也是其遺產繼承人。

受騙的29名原告稱，被童某榮的女兒童敏詐騙了幾千萬元，遂將其告上法庭。瀘州市江陽區人民法院一審判決，駁回訴訟請求，隨後29名原告提出上訴。

及至周二（7月8日），案件在瀘州市中級人民法院二審開庭，庭審中，上訴人撤回對財付通支付科技有限公司的一審起訴和上訴，主要訴請廣州網易公司返還童敏遊戲增值款項給童某榮，然後由童某榮還給受害人。

遊戲「大唐無雙」。（示意圖片/網上圖片）

受害人總計涉案金額高達5000多萬元。經警方偵查後告知受害人，童敏實際上將大量的款項在未經任何人同意的情況下，用於「大唐無雙」的氪金遊戲。其中，已查實用於「大唐無雙」遊戲增值的金額超過3000萬元。

網易公司的代理律師稱，自2017年8月至2021年5月，童敏合共通過11個實名賬號向網易公司增值700多萬元。

但經瀘州市警方委託會計師事務所對童敏涉嫌詐騙案進行資金專項審計的報告顯示，2015年8月14日至2021年5月25日期間，童敏向遊戲代理董某峰、李某躍、葉某狄三人轉款凈額合計2577.7372萬元，已全部用於「大唐無雙」遊戲充值。

因網易公司代理律師宣稱的金額有很大出入，上訴人代理律師認為該案還可能涉嫌洗錢等其他犯罪活動，當庭要求中止審理，移交公安機關繼續偵查。

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