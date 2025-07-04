台中一家五口因黃金詐騙自殺　法醫嘆難獨活：留下的人須承擔一切

台中市豐原區2日發生一起悲劇，在豐原火車站前經營軍火用品店的王姓一家五口，疑似因遭到黃金投資詐騙，欠下鉅額債務而被逼上絕路，一家五口在家中燒炭自殺。



據了解，死者包括王姓夫妻和他的3名子女，包括35歲的大女兒、34歲的二女兒以及28歲的小兒子，3人分別有不同工作，尤其二女兒已踏入婚姻，卻留下現役軍人的丈夫，選擇自殺，被外界視為一個疑點。



針對該起命案是否為「被自殺」，高大成說，雖然檢方已表示，無外力介入，不會解剖，但他建議，應對死者抽血，檢查血中一氧化碳濃度，以及有無安眠藥或其他藥物；甚至封住門窗的膠帶是否留下指紋，以判斷是否有人「主導」自殺；或是五人合意。

法醫高大成表示，5人死因皆為一氧化碳中毒，現場遺留4封遺書，僅王姓父親未留下書面交代，是否臨時變卦仍待釐清。他指出，或許家屬原曾猶豫，但債務沉重，使得即便有人改變心意，也無法承受獨活後的壓力，恐因此集體萌生死念，「債務金額過於龐大，留下來的人就必須承擔一切。」

王姓夫妻昨日晚間關店時並未看出異常。(網絡圖片)

對此，法醫高大成研判，二女兒可能擔心債務會影響到夫家，最終才選擇和家人一起結束生命，認為五人共同的死意相當堅決。

台媒指出，初步了解，王家大女兒透過他人介紹，以刷信用卡代購黃金金條賺取差價、又投資黃金期貨，大女兒覺得有利可圖，介紹全家一起加入，後來才驚覺遇上詐騙，但一家已捲入債務無底洞，積欠上千萬債務。王家大女兒的友人指出，6月30日左右，王女突然還她一筆錢表示：「用不到了」，友人驚覺不對勁，後來多日聯繫不上王家，報警偕同鎖匠開門而入，發現王姓一家陳屍屋內，且死亡多時。

台中爆五口命案！遇黃金詐騙欠債千萬台幣 死前求助：通通都完了

法醫高大成。（翻攝台媒）

法醫嘆「盼社會安全網能介入」

調查顯示，王家其實早早就開始求助。今年5月間，王妻曾至派出所詢問疑似詐騙情況，警方建議報案，卻遭否認。6月中下旬，又數度聯繫地方民代請求協助，卻先後以「誤會解除」等理由婉拒進一步介入。最後一次會面發生在6月25日，王家成員曾與議員服務處面談約兩小時，仍表示將自行解決，之後便失聯。

此外，王家兒子曾向工作主管透露債務壓力，警方目前已約談相關證人並調閱手機資料，以釐清案情。

高大成推斷，王家可能遭詐騙集團以「追加投資可回本」等話術欺騙，導致負債累積，無法脫身，最終選擇以輕生收場。他強調，若社會安全網能更及時介入，或許悲劇可望避免。