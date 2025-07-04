台中爆五口命案！遇黃金詐騙欠債千萬台幣　死前求助：通通都完了

台中市豐原區前晚驚傳一家五口命案，經營軍用品店的王姓夫婦與兒女，疑似捲入黃金詐騙負債上千萬（台幣，下同，台幣1千萬元約港幣277萬元），上月底多名債主找上門後，於7月2日晚間經友人報警，警方會同里長、鎖匠破門後，被發現五人整齊躺在二樓房間內，已無生命跡象。



警方勘驗後，現場無打鬥痕跡，留有遺書，疑遇財務問題困擾，排除外力介入。檢方昨相驗後，五人死因一氧化碳中毒、呼吸衰竭，已將遺體發還家屬治喪。

編按：據台媒報道，王妻最後一次向友人傾訴時，情緒已顯崩潰，語帶絕望地說出：「那我就通通都完了。」，隔日便傳出一家五口輕生身亡的消息。警方也呼籲，若民眾在面對人生困境時，務必尋求社會資源與心理諮詢協助，切莫輕生，讓悲劇重演。



台中豐原王男（下，綠衣者）與妻子（右）女兒（藍衣者）疑因捲入黃金投資詐騙，上周向市議員謝志忠（左）求助。（聯合新聞網授權使用）

求助議員未報警 死時整齊躺在房內

台中市議員表示，此案涉及詐騙、暴力行為，呼籲警方緝凶。台中地檢署表示，對此案甚為重視，已查扣死者手機，不排除改分「偵」字案，揪出幕後詐騙集團。警方表示，將解鎖死者手機，比對通話紀錄、及議員提供的資料，追查是否有詐騙集團涉入，不排除約詢相關人士。

62歲王姓男子與63歲涂姓妻子，與35歲長女、34歲次女與28歲兒子同住租賃透天厝，一樓經營軍用品店，樓上為五人住家。王家兒子工廠老闆發現他兩、三天沒上班，前天到王家查看後報警，警方會同里長、房東與鎖匠破門。

警方表示，王家五人整齊躺在二樓後側房間內，王男與長女躺在地上，王妻與次女、兒子躺在床上，都已明顯死亡。現場留有紙條，長女提及債務問題壓得喘不過氣來，小女兒還向職業軍人丈夫說對不起，她和家人先走了。

台中市議員謝志忠昨指出，王家他們遭購買黃金詐騙上千萬元，6月21日、26日曾向他二度求助，還曾面談72分鐘，但最後沒有報警，也未尋求法律協助，竟走上絕路。

豐原王家五口陳屍住處二樓房內，家屬早前回到事發處招魂。（聯合新聞網授權使用）

王家債務無底洞 死者女同學疑涉案

謝志忠說，王家會跌入無底洞，主要是王家長女的女同學，在豐原開美容工作室，王妻與長女都是她的客戶，也很信任她，經她介紹以信用卡刷購黃金，每月約15萬元，帳單由對方支付，刷卡人可獲得3千元回扣，初期確曾獲利，但持續投入後，疑因美容師涉詐騙案，王家帳戶因往來被列為警示帳戶；對方又找王家投資團購，在無契約下簽200萬元支票給對方，還遭指違約，被要求支付500萬元違約金與欠款。

謝志忠說，王家聽對方建議，將位於台中的公寓到彰化一地下錢莊，簽本票抵押200萬元，月息8萬元，已準備取款用來償債；王家求助時，還不斷接到美容師電話，對方還說「哪有欠錢不用還的？你想逃到國外去嗎？全家都要逃走嗎？」他質疑王家遭暴力恐嚇，才走上輕生死胡同。檢警表示，6月30日晚間至7月1日凌晨，疑似為王家死亡時間。警方表示，已保全死者手機與相關證物，將全力追查。

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