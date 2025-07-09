丹娜絲｢回馬槍｣西折移向廣東 專家：與1200公里外｢互旋｣效應有關
撰文：朱加樟
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【天文台／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／打風／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲登陸台灣後大角度西折，將「回馬槍」由福建內陸移向廣東，其奇特路徑引發廣泛關注。
福建省氣象局專家解釋稱，在距離「丹娜絲」1200公里外的洋面上，有個低渦，與「丹娜絲」產生「互旋」效應，使得其西進南折。
中國新聞網8日報道，福建省氣象局首席預報員黃美金解釋，雖然「丹娜絲」被台灣中央山脈「重創」，削弱了低層環流，使其結構鬆散，但是入海後，它又「重振旗鼓」。
報道指，「丹娜絲」路徑獨特，甚至殺出「回馬槍」，這背後有著複雜的氣象成因。「丹娜絲」生成初期，因遠離副熱帶高壓，且季風不強，所以周邊引導氣流偏弱，其主要靠內力運動和偏心力向西北方向緩慢移動。
5日下午開始，隨著南海夏季風湧起，向「丹娜絲」施加了向東北的牽引運動，同時也助力其快速增長至強颱風級。7日0時「丹娜絲」登陸台灣後，再次入海，隨著副熱帶高壓再次加強西伸，引導「丹娜絲」轉為偏西方向移動，直奔浙閩沿海。
「丹娜絲」登陸後為什麼會西折南落呢？黃美金稱，這是因為在距離「丹娜絲」1200公里外的洋面上，有個低渦，與「丹娜絲」產生「互旋」效應，使得其西進南折。