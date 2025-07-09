深圳假名媛獲刑13年　奢華騙局！租豪車僱｢母｣　懷孕後呃男友千萬

深圳「名媛」李某在朋友眼中家世顯赫、出手闊綽，不僅經常豪擲萬元（人民幣，下同）請客，還頻繁更換千萬元級別的跑車。事實上，她的真實身份是娛樂會所工作人員，將自己精心打造成「白富美」只為靠招搖撞騙，過上奢靡生活。近日，李某自食惡果，獲刑13年並被判罰13萬元。



深圳假名媛獲刑13年並被判罰13萬元。（視覺中國）

據《南方日報》報道，李某身邊的朋友都叫她「朵朵」，聽說她從小在國外長大，家中經營一間醫療器械公司，擁有上百億元信託基金資產，精通政商人脈，未來是家族產業的繼承者。而在交友過程中，「朵朵」表現得十分闊綽，經常請客、送禮，瀟灑豪擲上萬元，並時常更換千萬元級別的跑車。

2022年，「朵朵」與徐先生在酒局中相識。有過留學經歷的徐先生在交談中感覺「朵朵」非常親切，幾次相處後二人便確定了戀愛關係。不久後，「朵朵」懷孕並稱願未婚生子，徐母得知後將她接至家中照顧，並與其「母親」見面商量定親事宜，事實上「母親」亦是其聘請人員假扮的。

懷孕期間，「朵朵」為彰顯富家女身份，不僅對徐家提供的物質條件處處不滿，更是要求搬進豪華酒店套房、租住別墅等，編造公司缺錢、幫助朋友等理由多次向徐母索要資金，金額高達1000多萬元。

此外，「朵朵」還虛構擁有低價購買名錶名包等奢侈品渠道，以幫助購買奢侈品為由騙取多名朋友款項合共170多萬元，又以借款為由騙取逾76萬元，用於揮霍和賭博。

2025年4月11日，經深圳市南山區人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪、盜竊罪數罪併罰，判處李某有期徒刑十三年，併處罰金13萬元。（視覺中國）

直至2023年，徐母向徐先生袒露「朵朵」長期要錢的行徑，徐先生這才有所懷疑，馬上核對其各方信息，對「朵朵」的財務和身份情況進行調查。

真相讓徐先生徹底傻眼，「朵朵」竟是娛樂會所工作人員，製作虛假外國籍證件，租用豪車、僱用司機設立「富家千金」人設，利用詐騙手段滿足日常高昂花費。眼見身份曝光，「朵朵」在盜竊徐母多隻名包典當換現後逃至上海。

2024年1月，李某被警方拘捕歸案。2025年4月11日，經深圳市南山區人民檢察院提起公訴，法院以詐騙罪、盜竊罪數罪併罰，判處李某有期徒刑十三年，併處罰金13萬元。