小紅書「聯合國名媛」呃流量惹爭議　官員：應打擊虛假行為

據早前報道，內地社交平台小紅書近期掀起一股「聯合國名媛」熱潮，許多博主紛紛發布自己「到聯合國開會」、「演講」及「領獎」的影片和照片，展示出一種「未來領袖」的精英氣質。然而，這些看似高大上的內容，實際上大多是透過付費購買的拍照打卡服務所製造。該現象引起了公眾的不滿和輿論的批評。同時，這也使得一些通過正規途徑進入聯合國實習或工作的年輕人受到誤解。對此，聯合國訓練研究所相關官員周五（6日）建議，應打擊虛假行為。



相關新聞：小紅書掀「聯合國名媛」量產熱潮 真相揭露：自費去總部領獎

聯合國訓練研究所紐約辦公室主任馬可·蘇阿佐在接受內媒《澎湃新聞》訪問時表示，聯合國設有專門的參觀辦公室，為提前購票的遊客提供專業導覽服務。聯合國內部也舉辦多場開放性會議，參與者可以拍照和錄音。蘇阿佐指出，辦公室無法控制遊客在會議上的拍照行為。

小紅書量產「聯合國名媛」，實際上是自己掏錢去紐約總部演講領獎。（小紅書）

根據報道，聯合國官網提供預約參觀的入口，成人票價為26美元，13歲以上學生票為18美元，5至12歲兒童票為15美元，60歲以上老人票為18美元，目前的預約已經排到2025年1月。

蘇阿佐強調，應尊重和支持通過正規渠道進入聯合國工作的年輕人才，同時應加強對虛假行為的打擊和監管，以維護聯合國的形象和聲譽。

那麼，進入聯合國實習和工作的要求是什麼？根據教育部中外人文交流中心的相關負責人介紹，進入聯合國需要具備扎實的語言能力和綜合素質。聯合國的六種官方語言中，英語和法語尤為重要。此外，求職者必須擁有良好的溝通能力、管理能力，以及能夠適應國際組織和跨文化工作所需的其他能力。

實習生的應聘是最常見的途徑，通常需要本科高年級在讀或碩士及以上學歷，並具備一定的語言能力和專業素質。聯合國青年專業人員考試（YPP）專為18至32歲的青年人才設計，通過嚴格的筆試和面試選拔，合格者將成為聯合國的儲備人才。此外，聯合國各職能機構也會單獨招募人才，相關招聘信息會在這些機構的官方網站及社交媒體上發布。

《觀察者網》早前發文報道指，一些旅行公司還推出「聯合國實踐團」，聲稱參加者可以接受聯合國官員的指導，甚至獲得推薦信，費用最高達59800元人民幣。

而翻閱所謂「聯合國名媛」的內容，可以看到她們通常穿著白色或黑色的西裝，化著精緻的妝容，在聯合國總部的旗幟前拍照，或者在空蕩的會議室中假裝發表演講。影片和照片充滿剪輯痕跡，全景畫面幾乎沒有本人出現，而特寫鏡頭則高度修飾。這些博主的文案則充滿「高端凡爾賽」風格，標題如「到聯合國開個會」「到聯合國領個獎」，充斥著空洞的詞彙如「超越分歧」、「關注未來」等，毫無實質內容。