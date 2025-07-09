羅馬仕網店關閉　消費者退款投訴｢已讀不回｣　深圳市監局督導召回

據內媒《澎湃新聞》報道，深圳知名充電寶品牌「羅馬仕」（ROMOSS）深陷經營危機，除此前大規模召回49萬台存安全隱患產品外，更於7月6日宣布全面停工停產6個月。公司創始人雷桂斌自今年4月起卸任多家關聯公司法定代表人後，至今未公開露面，員工集體維權，淘寶天貓旗艦店亦已關閉，引發市場對其倒閉的憂慮。



停工停產半年 員工月薪驟降至千元

據報道，羅馬仕7月6日凌晨發布通知，宣布自7月7日起停工停產6個月。首月按約定工資發放，次月起僅按深圳市最低工資標準2520元/月（人民幣，下同）的80%，支付生活費，即2016元人民幣，扣除社保後實得僅千餘元。多名員工透露，6月工資至今未發放，且停工決定未經員工代表大會通過，目前中層與基層員工已聯合維權。

不過，羅馬仕江門分公司員工表示，當地不足百人仍在處理售後及召回工作，未涉及生產。公司客服回應稱停工屬「內部組織架構調整」，強調召回方案長期有效，但消費者反映退款進度緩慢，官方渠道顯示排隊人數逾17萬。

羅馬仕停工停產，員工投訴維權。（視覺中國）

創始人卸任神秘消失 公司法人頻繁變更

據悉，羅馬仕創始人雷桂斌自今年4月起，陸續卸任深圳羅馬仕科技、江門羅馬仕科技等多家關聯公司法定代表人職務。據員工透露，雷桂斌及雷燦鋒等5名主要管理層自4月起退出公司群組，數月未現身，有傳聞指其「已離開內地」。

而深圳羅馬仕科技有限公司的法定代表人更是在短期內三度變更：4月23日由雷桂斌改為雷社杏，6月30日再變更為雷杏容，7月3日又換回雷社杏。

羅馬仕此次風波源於6月16日，羅馬仕宣布召回3款共49.17萬台移動電源，相關產品被指在極端情況下可能燃燒。據法國航空事故調查局報告，3月20日香港航空HX115航班（杭州飛香港）行李架起火事故，涉事充電寶確認為羅馬仕品牌。中國民航局隨後禁止旅客攜帶涉事型號或批次充電寶登機，更要求必須要有「3C」標誌。

王先生到日本旅行，攜帶的羅馬仕移動電源在充電期間發生爆炸，燒毀民宿地板。（極目新聞）

網店關閉消費者退款無門

羅馬仕7月3日曾發聲明否認倒閉，承諾解決用戶問題，但現狀令外界質疑其償付能力。且自7月7日起，羅馬仕淘寶、天貓官方旗艦店已無法搜索，客服僅剩機器人回覆。其官方微博評論區充斥消費者投訴「客服已讀不回」「退款未處理」。公司此前稱已處理572.6萬次諮詢，確認召回33萬台產品，但僅7.9萬台完成退貨，進度不足兩成。

羅馬仕曾否認倒閉。

深圳市市場監督管理局7月8日表示，已成立專項小組全天候督導召回工作，要求羅馬仕設立專項退款賬戶、優化退貨流程，並協調快遞開通綠色通道。當局亦對全市23家移動電源企業展開檢查，推動新規要求產品通過12項安全測試，未來將建立「黑名單」制度懲戒不合格企業。