中國旅客攜羅馬仕尿袋遊日　充電突爆炸毀民宿地板賠8000人仔

深圳移動電源品牌羅馬仕（ROMOSS）近日宣布回收3個型號、約49萬部移動電源（尿袋；充電寶），指極少數產品在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。

6月17日，有網民在社交平台上反映，早前攜帶羅馬仕移動電源到日本旅行，卻在充電期間發生爆炸，最終要向民宿老闆賠償8000元（人民幣，下同）。他表示，爆炸的移動電源是今年3月購入，但並非從官方旗艦店購買，不知該如何理賠。



《極目新聞》報道，王先生介紹，今年5月25日去日本旅行時入住大阪一間民宿，在清晨6時左右，他在半睡半醒間突然聽到「呲嘭」一聲異響，並感到頭邊特別燙，驚醒後發現放在床頭櫃上充電的移動電源起火。他立即拔掉插座，怕火燒到床上的被鋪，並將移動電源甩在地上。為防止火勢蔓延，他還嘗試用鞋去拍打滅火但未果。

地板損壞嚴重。（極目新聞）

王先生稱，自己是第一次遇到這種情況，當時也比較慌亂，但因第一天入住，不熟悉環境而未能找到滅火器。他離開3、4分鐘後返回現場，發現火勢已波及到放在一旁的行李箱，他立即澆水滅火，但濃煙已觸及警報器。他見再不滅火便會波及整個房間，才讓朋友幫忙取水，最後用水澆滅火頭。

事發後，房間內一塊約半平方米的地板損壞嚴重，兩側的屋頂被濃煙部分熏黑。民宿老闆後來出具報價單，更換地板和垃圾處理大約8000元。

民宿老闆出具的報價單。（極目新聞）

王先生稱，今年3月21日購入羅馬仕品牌的移動電源，有購買記錄，但並非通過羅馬仕官方旗艦店購買。出事後，他聯繫商家，發現對方已將商品下架，且商家客服也沒有回覆。王先生認為，自己不幸遇上無良商家，也沒有想向羅馬仕廠家索賠，就當作花錢買教訓。

最近，王先生看過羅馬仕的產品存在安全隱患的報道後，突然想起自己也是受害者之一，因此想看能否向羅馬仕廠家維權。

王先生購買的羅馬仕品牌移動電源已下架。（極目新聞）

6月16日，深圳市市場監督管理局官網發布消息，深圳羅馬仕科技有限公司向該局報告了召回計劃，將召回2023年6月5日至2024年7月31日期間製造的部分羅馬仕（ROMOSS）牌移動電源，3款產品共計491745部。

今年3月20日，從杭州飛往香港，由香港航空執飛的航班HX115，機艙行李架突然起火。據法國航空事故調查局公布的HX115航班起火調查文件提及，該事故是由移動電源的熱失控引起的，該移動電源已被證實為羅馬仕品牌。