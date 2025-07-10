國安部公布多名公職人員被間諜圍獵　有人墮入美人「溫柔陷阱」

央視周四（10日）報道，據國家安全部消息，近年境外間諜情報機關對中國開展滲透竊密活動愈發活躍，其將公職人員作為重點圍獵的目標，精心布局，因人下套。個別公職人員因立場信念缺失、紀律觀念弱化、規矩意識鬆懈等原因，引發失泄密惡果，既折損個人前程，更對國家安全和利益造成危害。



報道提到多個案例，第一個案例是張某，其大學畢業後入職某基層單位，憑工作實績，28歲晉升部門副職，成為當時最年輕的中層幹部。但在仕途順遂中，張某保密意識漸趨鬆弛，工作與保密紀律雙重失守。某次會議領取3份涉密文件後，張某未依規送回單位妥善保管，竟將密件帶回家中。回家後，張某在與親屬李某交談時，擅自披露文件內容並允許其瀏覽，李某趁機偷拍並將密件信息傳輸至境外，造成惡劣影響。經查，李某受境外間諜情報機關指使，長期蟄伏伺機竊取己方涉密文件，最終李某以為境外非法提供國家秘密罪被依法追究刑事責任；張某受黨紀處分、被調離崗位。

第二個案例中，某市直機關幹部侯某在某屆世界盃足球賽期間，以消遣心態涉足網絡博彩，但貪念作祟，由小額投注滑向巨資豪賭，最終債台高築，積蓄盡失。為填補賭債窟窿，竟將黑手伸向工作接觸的涉密文件，主動聯絡境外間諜情報機關，利用職務便利多次偷拍涉密資料並傳至境外，非法牟利7萬餘元人民幣。最終，侯某以為境外非法提供國家秘密罪被依法追究刑事責任。

第三個案例是某省直機關工作人員李某，其因工作需要，赴境外參加短期培訓，期間禁不住境外間諜情報機關人員的美色誘惑，陷入其精心設計的「溫柔陷阱」。事後，境外間諜情報機關以李某私密照片為要挾，脅迫其加入境外間諜組織，李某迫於無奈履行了參諜手續。回國後，李某抱有僥幸心理，並未向組織匯報自己被脅迫參加境外間諜組織的事情，更是在後續工作中多次將工作文件轉交給境外間諜情報機關。最終，李某以間諜罪被判處有期徒刑5年，剝奪政治權利3年。

涉案人士多次將工作文件轉交給境外間諜情報機關。（VCG）

國家安全機關提示，從上述案件不難看出，失泄密事件往往藏匿於工作生活的細枝末節，如果理想信念不夠堅定、紀律規矩意識不強，很可能被干擾、受影響、遭裹挾，最終陷入境外間諜情報機關設計的犯罪深淵。廣大公民特別是公職人員要心有所畏、行有所止，始終繃緊保密之弦，用實際行動守護國家安全。

國家安全機關提到三點。一是親情有度。廣大公民特別是公職人員要嚴守保密紀律規矩，非涉密場所不談論涉密事項，遵循「親屬不透露，親友不接觸」的鐵則，警惕「親情牌」背後的境外滲透，同時強化家庭保密教育提醒，督促家人自覺樹立保密觀念、遵守保密要求，敏感事項不打聽、不議論、不外傳。

二是癖習無染。廣大公民特別是公職人員應培養健康良好的興趣愛好，牢固樹立正確的金錢觀和價值觀，始終保持清醒頭腦，自覺抵御不良誘惑，堅決摒棄「以密謀財」的錯誤觀念，深刻認識到任何對涉密信息的牟利企圖，都將付出沉重代價，既斷送個人前程，更會損害國家利益。

最後是回頭是岸。如一時行差踏錯，應及時懸崖勒馬。如發現自己在境外遭遇拉攏策反、脅迫誘騙，應保持冷靜，在確保自身安全的前提下及時舉報反映，積極尋求派駐單位或駐外機構的保護和幫助。根據《中華人民共和國反間諜法》第五十五條規定，在境外受脅迫或者受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害中華人民共和國國家安全的活動，及時向中華人民共和國駐外機構如實說明情況，或者入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。