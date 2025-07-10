上海漢涉毒出獄受訪大談勞改經歷　檢察官：剝奪政治權利受訪違法

內媒《檢察日報》報道，上海一名男子接受自媒體採訪在網絡上分享自己在雲南的勞改經歷，被檢察官告知剝奪政治權利期間，根據法律規定不得接受採訪、發表演說，男子亦遭行政處罰。



檢察官走訪平台。（上海寶山檢察）

罪犯。（示意圖）

2024年9月，幾條影片在網絡熱傳：「上海大哥快60了進去32年，在牢裏時間比在外面多，出來不認識家。」「上海大哥雲南勞改近20年，裏面伙食不好，因為調皮搗蛋經常關禁閉。」

上海寶山區檢察院刑事執行檢察部檢察官注意到的上述影片，「如果陳某所述情況屬實，那麼他現在很有可能在剝奪政治權利期間，根據法律規定不得接受採訪、發表演說。」

上海漢大談勞改經歷。（檢察日報）

檢察官調取了陳某的《刑事判決書》《刑事裁定書》以及刑滿附加剝奪政治權利相關材料等，查實了陳某為寶山區人員，因毒品犯罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，經裁定減刑後刑滿釋放，現仍處於剝奪政治權利期間。

陳某則回應稱：「告知我挺多規定的，我只記得沒有選舉權和被選舉權。」至於被採訪的視頻，陳某表示，在2024年8月至9月期間，經朋友介紹，某自媒體博主找到他採訪，並發佈在網上，後來被告知此事違法，他便要求該博主下架影片。

毒品。（示意圖）

檢察官認為：「視頻下架前播放量已達到60餘萬次，造成了一定的負面影響，視頻平台對視頻發佈應負有審核責任，行政機關對於剝奪政治權利的執行工作仍需改進。」

該影片平台指後續將加大對類似視頻的審核力度，完善舉報通道，做好社會監督。相關行政機關表示，已責令自媒體博主刪除有關影片，對陳某作出行政處罰，並將進一步加強規範剝奪政治權利執行工作。