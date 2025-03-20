內蒙警30年前擊斃疑犯被判囚終身　重審改判故意傷害罪囚4年

內蒙古烏蘭察布市四王子旗公安局前副局長邢志強，在1995年追捕一名疑犯期間開槍將其擊斃，被認定為正當防衛，然而卻在2023年8月故意殺人罪成被判囚終身。2024年，內蒙古自治區高級人民法院以「部分證據不足」裁定發回重審。



3月19日，內媒記者獲悉，內蒙古烏蘭察布市中級人民法院已對該案作出重審一審判決。法院判決被告人邢志強犯故意傷害罪，判處有期徒刑4年。



邢志強。

據此前報道，事發於1995年6月6日傍晚的內蒙古四子王旗，時任四子王旗公安局幹警的邢志強攜槍和朋友到當地水庫射擊打靶，期間遇到涉嫌偷電單車的男子孟永清。追逐過程中，邢志強被孟永清持刀劃傷，孟永清則被邢志強開槍擊中，後者棄車逃跑躲藏，並自行用碎玻璃將體內彈頭取出，但兩日後被母親送醫，最終經搶救無效死亡。經鑒定，其為槍彈傷及十二指腸致全身感染，休克而死。

案發當年，四子王旗公安局認定邢志強系正當防衛。但案發二十多年後，該案被重啟調查。2023年8月25日，烏蘭察布市中級人民法院一審判決邢志強犯故意殺人罪，判處無期徒刑。2024年3月4日，內蒙古自治區高級人民法院以「部分證據不足」裁定發回重審。

重審改判故意傷害罪囚4年。（揚子晚報）

死者孟永清。（現代快報）

2025年3月19日，內媒記者從邢志強家屬處獲悉，內蒙古烏蘭察布市中級人民法院已對該案作出重審一審判決。法院判決被告人邢志強犯故意傷害罪，判處有期徒刑四年，賠償附帶民事訴訟原告人孟某某（死者父親）醫療費等共計27099元（人民幣）。

法院認為，能夠排除邢志強有積極追求或放任孟永清死亡的主觀故意，「被告人邢志強作為公安民警，在非工作時間發現形跡可疑的被害人孟永清，意圖攔截、盤問未果且遭到襲擊後，追趕行為具有正當性。」但判決書中雖然認定了邢志強追趕孟永清的行為正當性，卻認為其槍擊行為不屬於正當防衛。