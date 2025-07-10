首屆｢一帶一路｣華僑華人合作發展大會下周重慶舉行　逾500人與會

重慶市政府新聞辦在10日（周四）舉行的新聞發佈會上表示，首屆「一帶一路」華僑華人合作發展大會將於7月16日至17日在重慶舉行，邀請來自110餘個國家和地區的500餘名華僑華人代表與會，覆蓋5大洲，國際性和代表性強。



重慶市政府新聞辦表示，本次大會由中國僑聯、重慶市政府、四川省政府共同主辦，以「僑聚新絲路 攜手向未來」為主題，以高質量共建「一帶一路」八項行動為指引，以互聯互通為主線，統籌區域協作、內外合作，將「穩外資」「穩外貿」作為重要內容，聚焦國內國際市場資源聯動，著力發揮廣大僑胞在推動我國高水平對外開放、高質量發展，推動中外交流、參與民間交往中的獨特作用，促進和帶動「一帶一路」共建國家華僑華人共享發展機遇、共謀發展創新、共商和諧共贏。

中國僑聯經濟科技部副部長（主持工作）許華坤表示，本次大會圍繞招商引資、經貿交流、民間交往等議題，採取「1+1+4+5」的內容體系，設置1場集體會見，1場開幕式暨全體大會，以及「僑助千企萬品出海」「僑助高質量發展」「僑助民心相通·講好中國故事」「海歸青年創新創業交流」等4個單場交流活動，會後安排重慶區縣、四川、新疆等5條參訪對接路線，既有對接交流又有實地考察，為與會嘉賓搭建起多層次、多領域的交流合作平台。

大會開幕式上，將首次發佈共建「一帶一路」僑力量十佳案例，啟動「一帶一路」華商組織協作網，舉行來自全國的代表性項目簽約和共建「一帶一路」專題演講等。