鏡頭紀錄中國的「決定性瞬間」　攝影師劉香成將啟程拍攝一帶一路

3月16日，由聯合出版集團主辦的2024年名家講座「中國的影像」邀請著名新聞攝影記者劉香成，探討如何透過鏡頭在全球視野下講述中國故事。劉香成的攝影作品捕捉了中國時代發展，時間跨度長達40餘年，記錄了中國改革開放後城鄉風貌和人民精神氣質的變化，留下許多歷史「決定性瞬間」。



劉香成介紹中國的民眾不願意房子被政府拆遷，掛上中國領導人的畫像。（蔡苡柔攝）

二十世紀最後的二十五年，全球經歷了幾件大事，劉香成都在現場，他以美國記者、中國人的身份，透過相機紀實。劉香成回憶，自己剛入行時還是膠卷的時代，作為《時代周刊》第一個駐北京記者，他都要把拍攝好的膠卷送到北京機場，寄到紐約才能聯繫出版社把照片洗出來，過程繁瑣也讓他意外遺失了一組膠卷。

如今步入網絡時代，劉香成的攝影之路還在繼續。他表示，自己將於3月底啟程拍攝「中國一帶一路」，他稱讚，一帶一路是比馬歇爾計劃（The Marshall Plan）規模還大的工程，是21世紀「最難能可貴的工程」，此趟旅程他預計將到訪30幾個國家。在演講開始，劉香成就放出「實踐是檢驗真理的唯一標準」的slide，勉勵香港人「走出香港，面對全世界。」

劉香成在「中國的影像」講座上展示他拍攝的鄧小平。（蔡苡柔攝）

劉香成1951年出生於香港，十歲前在福州念書，正因在內地度過童年，使劉香成對中國、對政治有了興趣，長大後就到美國念國際關係，因選修《Life》雜誌攝影師Gjon Mili的攝影課，輾轉做了他的實習生，展開了自己的專業生涯，先後擔任《時代》及美聯社的首席攝影記者。

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毛澤東去世之後，也是劉香成回到中國的時機，雖然趕不及回去採訪毛澤東的葬禮，卻剛好見證一個新時代之始。劉香成介紹，自己在深圳成為經濟特區前，曾拍攝深圳，當時深圳是一片片農田，劉香成說，「當時世界不相信中國，也不相信中國能做出一帶一路」，但如今深圳高速發展，GDP甚至已經超越香港，而中國的一帶一路也有了階段性成果。

劉香成拍攝北京動雙眼皮手術的女子。（蔡苡柔攝）

劉香成在「中國的影象」講座中分享，攝影是一種語言，就像文字幫助我們思考問題，如何用攝影來思考，就會呈現不同的畫面。他舉例，不同國家的人透過拍攝呈現的中國存在明顯差異，例如布拉松（Henri Cartier-Bresson）拍攝的中國，德國人拍攝的中國、中國人拍攝的中國就會不一樣。

劉香成也分享，攝影透過畫面和觀眾產生共鳴那是攝影人最開心的時候，「怎麼樣透過攝影表現情感？用畫面和內容讓觀眾保持共鳴？」是需要思考的，他也勉勵在場的聽眾，「尊重李始，努力學習。」

現場有讀者提問，為什麼劉香成的攝影照片當中都有「人」的出現。劉香成則笑答：「人還是對『人』最感興趣的！」

1982年，美國總統尼克遜訪華時扮演一位服務員，登上從杭州到上海的火車，劉香成介紹當時的氣氛輕鬆，這張照片也廣為人知。(photo(s): ©劉香成)

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劉香成也分享自己近日在整理照片，其中一半的照片沒跟讀者見過面。2023年，浦東美術館推出他攝影展「劉香成 鏡頭 · 時代 · 人」，近200件作品中超過半數為初次展出。這也是他首次將視角擴至全球地區，為國內觀眾帶來攝於中國之外的作品。該展覽吸引41萬人前往觀展，創下新的紀錄。

今年，劉香成整理作品出版《決定性瞬間——劉香成 鏡頭．時代．人》中文繁體版，這是首部全面回顧劉香成攝影生涯的紀實攝影集，書中收錄了作者精選的200餘幅作品，這些「決定性瞬間」從日常生活折射時代變遷。

《決定性瞬間——劉香成 鏡頭．時代．人》

作者：劉香成

出版社：商務印書館（香港）

出版日期：2024年3月