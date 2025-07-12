內媒：中國AI新創Manus將總部遷至新加坡　以規避美國限制

北京蝴蝶效應科技有限公司於今年3月推出的AI產品Manus因其多功能性迅速走紅，號稱全球首款通用AI智能體，可執行寫PPT、找房、股票分析等任務。然而，據內媒體報道，近期該公司大舉裁員、將總部遷至新加坡，並終止與阿里巴巴的合作，同時清空中國社交平台帳號內容，顯示與中國市場徹底切割。



據《鈦媒體》報道，Manus在中國的約120名員工中，40餘名核心技術人員已轉至新加坡總部，其餘員工面臨裁員。6月，Manus產品負責人張濤透露，公司總部已從中國遷往新加坡，並在當地高薪招聘AI工程師，年薪達130萬元人民幣，是大陸的3倍。8日，Manus回應稱，此舉是為提升經營效率，聚焦核心業務。

3月11日，Manus曾宣布與阿里巴巴通義千問團隊合作，共同開發中文版產品。然而，據《藍鯨新聞》報道，一名Manus員工表示該合作已終止。目前，中國用戶訪問Manus官網顯示「在你所在地區不可用」，其微博和小紅書帳號內容也被清空。

Manus創始人肖弘。（小紅書）

此舉背後主要受地緣政治和資本壓力驅動。今年5月，Manus獲得Benchmark領投的7500萬美元B輪融資（估值5億美元），但因美國「對外投資安全計劃」限制，交易正接受審查，該政策禁止美國資本投資可能增強中國AI技術的項目。投資方要求Manus遷出中國以規避審查並接入OpenAI等國際生態。

此外，美國對中國AI晶片禁售升級，連輝達（Nvidia）特供版H20/L20晶片也受限，導致Manus難以獲取先進算力。遷往新加坡可繞過封鎖，確保技術發展。報導指出，類似案例並非孤立，如深圳AI公司HeyGen已遷至洛杉磯並退出中方投資。