招生變投毒　233名幼童鉛中毒是食安還是「有毒教育」亂象？

撰文：聯合早報
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甘肅省天水市一所幼稚園近日曝出集體鉛中毒事件，233名無辜幼童因食用塗上彩繪顏料的糕點，面臨大腦和神經系統受損等終身不可逆的健康危害，事件迅速引發輿論海嘯。

據內媒《上游新聞》報道，這起事件發生在民辦的天水褐石培心幼稚園。幼稚園家長透露，近日一些幼童吃兩口飯就會吐，到醫院檢查後發現數十名兒童血鉛超標中毒，毒性來源疑為三色發糕、粟米包等食物。

事件曝光後，部分幼兒家屬分別從天水前往陝西省會西安就醫。被送到西安市中心醫院檢查的幼童中，有至少70人血鉛超標。平日與孩子們同吃同住的多名幼稚園老師，經檢測血鉛也嚴重超標。

某患兒的檢測報告。（極目新聞）
一名幼兒牙齒上的黑色物質。（極目新聞）
多名患兒留院。（極目新聞）

甘肅官方7月8日發布的調查通報顯示，截至7日晚上10時，涉事幼稚園的251名幼兒已全部檢測。根據血鉛標準認定，血鉛異常233人、正常18人。

通報還揭露了令人匪夷所思的情節：幼稚園朱姓園長和李姓投資人為進一步擴大招生來源、增加收益，同意由後廚網購不可食用的彩繪顏料，將其添加進給孩童食用的糕點中。這些顏料的包裝上明確標注「不可食用」。

如今，涉事幼稚園園長、投資人和廚師等八人已被刑事拘留，但公眾的憤怒遠未平息。事件焦點也已超越食品安全範疇，指向商業利益輸送和官方公信力問題，升級為一場制度信任危機。

調查結果令許多人最為震驚的是，添加有毒顏料的行為並非一時疏忽，而是出於「擴大生源、增加收益」的商業動機。

添加彩繪顏料和吸引學生的關係何在？網民普遍推測，幼稚園透過色彩鮮豔的食品照片進行行銷，希望借此吸引更多家長報名。

如此為招生窮盡一切手段，甚至想到從學生餐食的顏色下手，除了令人錯愕，也折射出商業教育機構在利益驅動下不計後果的作為。

但更令人不解的是，食用色素的價格並不高，有些甚至比彩繪顏料還便宜。並且如果只是為了提高食品視覺吸引力，完全沒必要特地使用彩繪顏料，只要把宣傳海報上的色彩調得更鮮豔即可。

培心幼兒園提供的餐食。（極目新聞）

在食品中使用彩繪顏料，是出於無知，還是明知有毒仍執意使用？若屬後者，是否等同於蓄意謀害？這些問題，仍有待進一步調查與釐清。

家長跨省就醫後質疑檢測造假

這場風波中更大的信任危機，體現於家長對檢測數據的質疑。據報道，幼稚園在7月初通知家長做集體檢查，家長才得知孩子身體可能出了狀況。然而，幼稚園安排的是集體檢測，結果也僅以口頭形式告知，並沒有提供個人檢驗報告。

不少家長不放心，決定帶孩子前往附近大城市西安的醫院作進一步檢查，結果發現血鉛含量中毒超標，由此引發對天水檢測結果造假的質疑。

據《極目新聞》報道，多名家長帶孩子赴西安做身體檢查期間，還收到短信通知稱，天水方面已安排政府部門人員趕來西安協助，「提供診療諮詢、醫院代掛號、幫助銜接床位、接站等保障服務」。

幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）
幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

種種信息不透明和關鍵細節缺位，讓質疑的雪球越滾越大。內地網民開始討論：用彩繪顏料美化糕點的說法似乎不合邏輯，真正導因是否另有隱情，例如附近水源或工地污染？天水方面的檢測程式又是否涉及干預，甚至牽涉「保護傘」？這些雖然都是猜測，但在233名幼童遭受無妄之災後，公眾提出這樣的質問，也情有可原。

20年後鉛中毒陰影又來襲

這起事故讓很多人想起2006年同樣發生在天水市的另一宗鉛中毒事件。當時，天水市疾控中心檢測顯示絕大部分兒童鉛量正常，村民後來把孩子帶到西安醫院，卻測出211人鉛嚴重超標，68人鉛中毒。最終，當地涉污染環境的鉛冶煉廠被令停產。

近20年後，鉛毒的陰影再度籠罩天水，有輿論自然而然將兩起鉛中毒事故連接起來，懷疑此次事故與當地未解的環境污染隱患有關。

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就此在微博評論稱，出事地區存在嚴重鉛污染問題的說法主要是聯想，但也無法排除可能性，關鍵還是官方要提供充分信息。

胡錫進寫道：「官方處理各種事情往往不希望輿情過大，擔心由此引來追責和混亂，因此希望大事化小小事化了，缺少主動揭問題蓋子的意願。這種印象的形成是多因的，然而如果不通過實際行動扭轉這個印象，後患無窮。」

畢竟，血鉛中毒並非小事。有專家指出，兒童血鉛超標可能引發智力障礙和生長發育遲緩，甚至造成終身不可逆轉的損傷。網絡上流傳有家長得知檢測結果後，在醫院崩潰痛哭的畫面，進一步加劇了公眾的同情與憤怒。

面對洶湧輿情，天水官方表示將「汲取教訓、舉一反三，全面排查、全面整治」。市長劉力江說，對此次事件造成的幼兒家庭的身心傷害「深感痛心、十分自責，將千方百計做好幼兒治療康復和後續保障工作」。

輿論場上也再次響起加強食安監管、填補食安制度漏洞、強化幼稚園從業人員培訓等呼聲。事實上，許多幼稚園後廚人員可能未受過系統培訓，竟能將不可食用的染料用於食品調色；即便存在抽檢與巡查機制，往往也流於形式，未能真正築牢安全防線。

褐石培心幼兒園。

這些必然是一場公共安全事故後須進行的反思，但事實也是，內地食品安全早已不是新話題——2008年的毒奶粉醜聞仍記憶猶新，2025年又發生這宗近乎荒誕的中毒事件，顯示儘管警鐘一再敲響，制度看似不斷完善，卻始終抵不過商業利益的算計，以及各種「擦邊球」操作。

最可悲的是，為逐利行為和制度失守買單的，竟是一群懵懵懂懂、只是覺得到了飯點就該好好把飯吃完的孩子。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

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