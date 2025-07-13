中國自主設計建造「同濟」號交付　為首艘海洋級智能綜合科考船

《央視新聞》報道，7月13日，由黃埔文沖建造的中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號在上海正式交付。



中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號交付。（同濟大學公眾號）

中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號交付。（同濟大學公眾號）

據介紹，「同濟」號是中國自主設計、建造的2000噸級新一代綠色、靜音、智能型綜合科考船，集海洋地質、海洋化學、海洋生物等科考調查，以及科學研究、人才培養、科普教育和文化傳承等多功能於一體，是同濟大學着力打造的「海上校區」。與以往的科考船相比，「同濟」號更加智能。

中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號交付。（同濟大學公眾號）

中船集團黃埔文沖、「同濟」號總工藝師李正華介紹，「同濟」號船長82米，船寬15米，能夠搭載15名船員加30名科考隊員，續航8000海里。在開闊水域，能夠實現自動駕駛，智能設定一條節能航線。同時通信協同能力非常強大，它能夠實現船對船、船對岸以及船對空中無人機和水下機械人的綜合立體通信，實現空、海、潛三方面的立體組網功能。

中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號交付。（同濟大學公眾號）

而且「同濟」號在2000噸級船舶平台基礎上，還在船上設計出460平方米的甲板作業面積、320平方米的實驗室區域、人均10.2平方米的居住艙室和總計一百多平方米的會議區、階梯教室、休閒區、健身區等，以較小的體量實現了3000噸級科考船的作業能力。

中國首艘海洋級智能綜合科考船「同濟」號交付。（央視新聞）

李正華介紹，這條船配置了多種不同工況的模塊化實驗室，根據每一個航次不同的科考任務，可以攜帶不同的科考用的集裝箱，能夠實現海洋地理、海洋生物、海洋化學以及大氣環境各種相關的科學目標。另外海纜的鋪設維修等一系列的海洋工程作業任務，在這條船上都能夠滿足。