全球首艘純氨燃料內燃機動力示範船舶　安徽首航成功

6月28日，全球首艘純氨燃料內燃機動力示範船舶「氨暉號」在安徽合肥巢湖水域成功完成首航。這一里程碑事件標誌著氨燃料在船舶領域的工業化應用取得重大突破，為航運業實現節能減排、綠色發展開辟了全新路徑。



「氨暉號」由合肥綜合性國家科學中心能源研究院攜手深圳海旭新能源有限公司聯合研發，搭載一台200kW高速氣體內燃發電機組、兩台100kW推進電機及雙槳推進系統，滿載50噸，額定航速達10節。該船採用純氨燃料，實現了穩定燃燒、近零碳排放及氮氧化物的有效控制，充分驗證了氨燃料在海洋運輸等領域的應用潛力。

氨燃料因其高能量密度及無碳特性，燃燒後僅產生水和氮氣，被視為航運脫碳的「潛力股」。國際能源署預測，到2050年，氨燃料將佔航運能源需求的45%。然而，氨燃料應用面臨點火難、燃燒不穩定等技術挑戰。經過兩年多攻關，研發團隊突破了純氨燃料等離子點火、持續燃燒、氨氣高效催化裂解產氫及氫氨混合氣體高效燃燒控制等核心技術，自主研發了純氨燃料燃燒器及多型號催化裂解產氫裝置，為氨燃料的廣泛應用奠定了基礎。

合肥綜合性國家科學中心能源研究院氫能源和氨應用研究中心副主任吳殿武表示，該技術未來可推廣至海洋運輸、陸上交通、工業鍋爐及固體燃料電池等領域。中國造船工程學會秘書長王俊利指出，「氨暉號」的成功首航對構建清潔低碳、安全高效的水上交通能源體系具有重要意義。若純氨內燃機發電機組功率提升至兆瓦級，其應用前景將更加廣闊，為實現「雙碳」目標注入強勁動力。

此次首航成功不僅彰顯了中國在氨燃料船舶技術領域的領先地位，也為全球航運業的綠色轉型提供了可行方案。