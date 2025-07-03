法國家樂福CEO：建議像特朗普一樣　對中國小包裹徵收100%關稅

當地時間7月2日，法國零售巨頭家樂福CEO亞歷山大·邦帕德（Alexandre Bompard）接受法國電視台RTL晨間新聞采訪時聲稱，歐盟對低價值包裹征收2歐元費用的計劃不過「是個笑話」，建議像美國總統特朗普那樣對這些包裹征收100%的關稅。



他還鼓動歐盟加強管控中國包裹，並且立即實施，因為每天都有零售商和分銷商因中國商品而消失。

邦帕德同時也是法國商業和分銷聯合會（FCD）的主席，該聯合會是一個代表大多數大眾零售業的雇主組織。

家樂福在中國的市場份額近年來大幅下滑。（視覺中國）

他告訴RTL電視台，自己每天都在為低價而戰，歐盟的計劃「是個笑話」。「我們應該征收『特朗普稅』，即按包裹價值的100%征稅。不惜一切代價追求低價是有底線的。」

他還敦促歐盟加快推進這一收費計劃。

「如果低價意味著玩具制造商、紡織制造商、小型零售商、專業零售商的消失，以及帶來高昂的生態代價，那麽我們承受不起這樣的代價，太高了。」

「我們需要對這些產品採取行動，不是等到明天，不是等到2027年，因為每天都有零售商和分銷商因為中國商品而消失。」他補充道。

法國零售巨頭家樂福CEO亞歷山大·邦帕德接受法國電視台RTL晨間新聞采訪

法國參議院6月10日一致通過一項法案，旨在遏制包括Shein在內的低成本服裝為代表的「快時尚」的興起。中國正是該法案的重點目標。參議院同時還通過了一項出人意料的條款：對歐盟以外公司寄送的小包裹征收2至4歐元的稅。此舉旨在擴大征稅範圍，將矛頭指向另一家亞洲電商巨頭Temu。

據路透社報道，歐盟方面5月宣布，計劃取消對價值低於150歐元（約合人民幣1225.1元，下同）的進口小額包裹給予免稅的政策。

取而代之的是，歐盟將對每年湧入境內、直郵至消費者家中的小包裹征收每件2歐元（約16.335元）的統一費用；若小包裹先運送至歐盟境內倉庫儲存，則按每件0.5歐元（約4.084元）征收費用。

2025年2月11日，圖為中國電商品牌Temu的標誌。（Reuters）

報道稱，新規所涉及的小包裹，絕大多數來自中國，這可能對Temu和Shein等中國跨境電商的業務構成新的影響。數據顯示，去年有46億件此類小包裹進入歐盟，相當於每秒超過145個，其中91%源自中國，且數量預計還將持續增長。

英國廣播公司（BBC）指出，歐盟此舉出台前，特朗普政府已取消對價值低於800美元的中國小包裹的免稅待遇。有擔憂認為，原本銷往美國的低價小商品，可能將大量湧入歐洲，沖擊歐盟市場。

5月10日至11日，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行，雙方同意在90天內降低關稅，將稅率下調115%。

路透社14日引述兩名物流專家的話稱，美國對中國小包裹征收的關稅，在從120%降至54%後，再次「悄然」降至30%。

針對歐盟政策，發言人毛寧表示，中方始終認為，營造一個開放包容的國際貿易環境符合各方的共同利益，我們希望歐方能夠恪守開放的承諾，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，為中歐經貿合作創造有利條件。