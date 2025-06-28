國產機械人能看診理療、養老陪護？　甚至能與人建立情感鏈接

機械人技術日新月異，有些已經悄悄走近我們的身邊，為我們帶來實實在在的便利與溫暖。本期精選生活服務領域的三類機械人，它們有的會中醫四診「望聞問切」，有的能熟練推拿和艾灸，還有的能陪伴和照顧老人。 一起來看看它們是如何走進日常生活吧！



中醫+機械人｜四診儀「望聞問切」熟練看診 不輸專業醫師

中醫機械人作為傳統醫學和現代科技融合的創新產物，近年來正在醫療健康領域嶄露頭角。現在，已經有多家公司和團隊開發了中醫機械人，逐步從實驗室走向實際應用。

長沙「智慧眼」公司研發的中醫四診儀，相當於8-10年的臨床醫師水平。在四診儀引導下，患者依次完成舌診、面診和脈診，整個「望聞問切」流程僅耗時五分鐘。隨後，四診儀馬上生成健康評估報告，不僅會體現患者診斷結果和體質，還給出了一個完善的調理方案。

2025年5月，中醫四診AI機器人亮相北京國際科技產業博覽會。（視覺中國/當代中國授權）

「智慧眼」四診儀正在進行面診、舌診。（網上圖片）

杭州中醫院國醫館引入了中醫四診體質辨識機械人。患者在掃碼後將雙手搭在屏幕上方，注視攝像頭，它就能檢查體質，提供個性化健康調理方案。（網上圖片）

四診儀是如何做到與醫師無異如此精準的「望聞問切」呢？原來，這台中醫四診儀是基於「智慧眼」自主研發的砭石大模型，醫療診斷準確率超過90%。目前已經在湖南、重慶等地方投入使用。「智慧眼」希望通過這個設備在基層快速普及，積極響應分級診療和解決基層醫療資源不均衡問題。

理療機械人｜機械人理療館？按摩推拿和艾灸它們也會了！

理療機械人的研發技術已經越來越成熟，實用性也比較高。在按摩推拿和艾灸這兩方面，機械人企業已經有不少嘗試。

中科深谷的按摩理療機械人外表雖然是硬邦邦的機械臂，但卻有着靈活嫻熟的推拿手法。它搭載了視覺系統，通過3D視覺掃描和紅外感應，僅需1秒就能識別人體背部穴位和待理療位置，從而實現精準推拿。

中科深谷按摩機械人正在為追光夜跑選手提供賽後放鬆服務，機械臂按摩末端可發熱，用精準的按摩手法為選手緩解疲勞。（中新網視頻截圖/當代中國授權）

如此精準的按摩手法，歸功於國產自研的類腦系統。中科深谷將中醫按摩手法轉化為算法語言，又請國醫大師給機械人當「私教」——每錄製一種按摩手法，機械人要採集上百次動作數據，積累到手法經驗數據庫，再通過類腦系統自主學習。它能根據用戶的體型、疼痛反饋實時調整推拿手法和力度，以及形成個性化推拿軌迹。

另一台出色的理療機械人是江西中醫藥大學附屬醫院的熱敏灸機械人。熱敏灸是在傳統艾灸基礎上創造的熱敏化艾灸新療法。與傳統的艾灸治療相比，這台機械人在治療過程中沒有煙霧和煙灰產生，能長時間精準施灸，避免人工熱敏灸治療中醫師容易疲勞和偏離穴位的問題。

熱敏灸機械人可以根據不同病症、不同穴位施對應的熱敏灸手法。（網上圖片）

一名醫生還能同時遙控多台熱敏灸機械人，大大節省人力和提高治療效率。（網上圖片）

醫生只需要在平板電腦上打開熱敏灸專家智慧系統，選好熱敏灸穴位、手法、次數、時長，遙控熱敏灸機械人的機械臂靈活移動，就能開始熱敏灸治療，十分方便快捷。

養老機械人｜情感陪伴、健康安全監護缺一不可

隨着老齡化趨勢加劇，老年群體普遍面臨無人陪伴、健康監護缺失等問題。傳統養老服務也正在遭遇護工短缺、服務成本高的瓶頸。而養老機械人的優勢是全天候響應、精准化服務和情感陪伴能力。

如今，已有多家公司研發養老機械人。騰訊發布的機械人小五，是目前為止全世界唯一專門為養老研發的人形機械人，已經在養老院完成真人測試。小五能識別老人的起身需求，將老人穩穩地從床上扶到輪椅上，還能推着老人安全避障。

養老機械人小五能將65公斤的老人從床上穩穩扶到輪椅上。（網上圖片）

小五搭載了自主導航系統，可以推着老人散步、避開障礙。（網上片段截圖）

上海一公司發布了中國首款具備主動對話和個性化交互能力的AI陪伴機械人「小白」。它的核心在於「感知和主動發起」，會主動引導用戶互動，建立情感鏈接，監測健康狀態，為每位用戶建立專屬的互動檔案。還能幫助老人養成良好的健康習慣，協助日常瑣事，大大提高生活的便利度。

出自上海繪話智能科技有限公司的「小白」會根據老人的日常活動和喜好主動開啟話題互動，減少老人的孤獨感。讓機械人陪伴變得更真誠、更有人情味。（網上圖片）

如今，隨着大量養老機械人研發企業湧現，政策方面也同步跟上進度。2025年2月，中國牽頭制定世界首個養老機械人國際標準，表明對養老機械人產業發展的高度重視。未來兩年內將開展智能養老機械人應用試點項目，推動養老機械人產品在家庭、社區和養老機構等應用場景迭代升級。值得一提的是，深圳養老護理院已有20多家科技企業的機械人設備進駐，做到真正為老人所用。

除了以上這些生活服務機械人以外，飲食界的機械人也正在迎來創新浪潮，從調酒、咖啡拉花到做麵條、冰淇淋，都展現出令人驚歎的專業水準。

深圳無人麵館內有一台麵條機械人，機械臂能靈活擀麵、煮麵、倒麵湯，從點單到出餐僅需48秒。（網上片段截圖）

安諾AI調酒機械人能在45秒內調製出一杯特調酒。（網上圖片）

隨着技術不斷突破，未來將會有更多智能機械人走進我們的日常生活場景，帶來便利的服務體驗。

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