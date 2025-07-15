國航、東航上半年大幅減虧　南航虧損擴大：受高鐵衝擊等影響

周一（14日）晚間，中國國航（601111.SH）、中國東航（600115.SH）以及南方航空（600029.SH）三大中國航空央企陸續發布了2025年半年度業績預虧公告，顯示三大航司仍未扭虧，其中，國航、東航繼續減虧態勢，但受旅客結構變化、高鐵衝擊等影響，南航虧損擴大。



公告顯示，2025年上半年，國航預計歸母淨虧損17億元至22億元（人民幣．下同），東航預計虧損12億元至16億元，南航預計虧損13.38億元至17.56億元。上半年，三大航司合共虧損42.38億元至55.56億元。

2024年上半年同期，國航、東航、南航分別虧損27.82億元、27.68億元和12.28億元，以此計算，今年上半年國航和東航繼續減虧，虧損分別收窄約為21％至39％、42％至57％，但南航虧損同比擴大至9％至43％。不過，三大航司的歸母扣非淨利潤均實現收窄。

若論第二季度表現，今年一季度三大航司淨虧損分別為20.44億元、9.95億元和7.47億元。故此可計算出，今年第二季國航預計盈利-3.44億元至1.56億元，東航預計虧損2.05億元至6.05億元，南航預計虧損5.91億元至10.09億元。比起去年第二季三家公司同期虧損11.08億元、19.65億元和19.84億元，其二季度虧損幅度均大幅收窄，同比進一步改善。

圖為東航客機。（微博）

對於上半年仍未扭虧為盈，國航在公告中提及，上半年經營效益穩步改善，同比實現大幅減虧。但受市場供給不均衡、客源結構下沉、高鐵網絡衝擊，以及國際環境不確定性加深、全球產業鏈供應鏈變化等因素影響，公司上半年仍處於虧損狀態。東航提及，公司上半年經營效益穩步改善，同比實現大幅減虧。但受國內市場價格競爭激烈、國際環境複雜多變等因素影響，預計公司2025年上半年經營業績出現虧損。

南航則表示，今年上半年，公司統籌抓好安全生產經營，投足投準運力，加強客貨銷售，但受旅客結構變化、高鐵沖擊、國際環境不穩定不確定因素增多、全球供應鏈不暢以及匯率波動等多重因素影響，公司經營壓力依然巨大，2025年上半年歸母淨利潤呈現虧損，但歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤有較大提升。