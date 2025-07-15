北京發布審判工作意見　強化涉台審判、反制裁反長臂管轄司法布局

中共中央7月14日公布《中共中央關於加強新時代審判工作的意見》，內容明確提出「加強涉外和涉港澳台審判工作」，其中包括「加強涉台司法工作」，並強調要「深化兩岸融合發展」。該文件實際發布日期為今年2月8日，但直到7月才對外公布。



據央視報道，該份意見指出，法院審判要「堅決維護國家安全和社會穩定」，貫徹總體國家安全觀，並落實黨委（黨組）國家安全責任制及維護社會穩定責任制。意見強調，對於「危害國家安全和公共安全、暴力恐怖、邪教犯罪」、涉黑涉惡、涉槍涉爆、故意殺人、製毒販毒、個人極端等重大惡性犯罪，以及電信網路詐騙、網路暴力等社會關注的案件，要依法嚴懲。

文件並未具體說明「加強涉台司法工作」的操作細節，但強調將加強涉外與涉港澳台的審判體系建設。其中包括深化粵港澳大灣區司法交流合作、強化規則銜接與機制對接。

此外，文件提出要加強最高人民法院與重點地區的國際商事審判工作，完善與國際商事調解、仲裁的銜接機制，推動中國成為「國際商事爭端解決優選地」。同時，還要完善海事審判工作，合理布局海事法院派出法庭，強化對中國海洋權益的司法保護。

值得注意的是，該文件還強調，要完善「反制裁、反干涉、反長臂管轄」的司法措施，以及健全海外利益司法保護機制。