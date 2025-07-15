18歲男生坐飛機到西雙版納後失聯　警方證實　家屬懷疑被騙至緬甸

安徽合肥一名18歲男高中生，6月初搭飛機抵達雲南西雙版納，目前已經失聯逾一個月。值得一提的是，西雙版納地處中緬邊境，距離緬北果敢的直線距離約為200公里。



西雙版納著名景點景洪大金塔。（資料圖片）

據《極目新聞》報道，合肥市廬江縣居民胡宗兵介紹稱，他18歲的兒子胡一嘯於6月5日從南京坐飛機至西雙版納，然後在景洪市勐泐大道與勐臘路附近失去蹤跡，一個多月了杳無音訊。

胡宗兵說，他們家住在廬江縣縣城，他平時在工地幹活，兒子胡一嘯2007年6月出生，身高約180cm，右下巴有個痣。今年3月份參加了高中會考，4月份離開學校，然後去合肥找工作。

胡宗兵還說，「兒子的手機號與我的手機號綁定在一起，每月都是我一起交電話費。兒子喜歡打遊戲，每月流量用得比較高。到了6月份，突然發現兒子的流量少了很多，打電話也聯繫不上。」

據合肥警方查詢後告知，6月5日早，胡一嘯從南京坐飛機去了西雙版納。

胡一嘯。（極目新聞）

及至6月29日，胡宗兵趕至西雙版納景洪市，在當地警方的協助下查詢到，胡一嘯6月5日從西雙版納機場出來以後，最後的身影出現在景洪市勐泐大道與勐臘路附近的一間餐廳附近，之後再也沒有下一步的蹤跡。

胡宗兵表示，6月29日至今，自己一直在景洪市街頭四處打聽，但目前沒有任何消息。他也懷疑過兒子被騙到緬甸去，但沒有確切消息，「兒子沒有打過電話，也沒有其他人聯繫他，不知道兒子去了哪裡，心裏萬分著急。」

周二（7月15日）合肥警方發布消息稱，針對網傳「廬江縣18歲高中生坐飛機到西雙版納後失聯」信息，經公安機關核查，情況基本屬實。目前，公安機關正會同相關部門全力開展查找等工作。調查結果將及時通報。