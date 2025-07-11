央視揭緬北白家殘忍虐待手段　白所成深圳羈押：想過普通人生活

針對盤踞緬北、長期大規模對中國公民實施電信詐騙的白家犯罪集團，深圳市人民檢察院周五（7月11日）對其首要分子白所成、白應蒼等21人提起公訴，罪名包括涉嫌詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、製造毒品罪等。央視最新曝光電信詐騙、偷渡人員爬鐵網、鑽地洞的越境畫面，並指他們在緬北被關鐵籠、剁手指以及強迫賣淫，懲罰體系不斷挑戰人類文明底線。



懲罰受害人員的小黑屋。（央視新聞）

鐵籠。（央視新聞）

懲罰受害人員的小黑屋。（央視新聞）

受害人員的餐食。（央視新聞）

小黑屋內牆上寫有「救救我，我想回家」等字樣。（央視新聞）

白家電詐園區。（央視新聞）

白家電詐園區。（央視新聞）

據央視報道，白家控制的電詐園區，對員工的處罰手段不僅極其殘酷，還非常系統化。從暴力控制、經濟壓榨再到心理摧殘，園區的管理模式已經形成了一套完整的「懲戒體系」。

包括對於底層電詐人員，動輒體罰打罵，轉賣交易；對於技術骨幹，如果拒絕配合開發新的詐騙技術，會被關進鐵籠或小黑屋，斷水、斷糧直至妥協；對於管理層，若團隊整體業績不達標，組長需承擔連帶責任，遭受身體和精神折磨。「實施懲戒的鐵籠，佈滿血跡的地面，就像現代社會的一顆『毒瘤』，不斷挑戰人類文明底線。」

電詐回流人員廖某憶述非人遭遇稱，「在小黑屋裏面打我，七八個人一起打，棍子、PVC管、鞭子都有，四個手指的指甲都拿鉗子拔了，後面用菜刀剁了我兩個手指頭。」

殘忍的手段注定成為受害者們難以忘懷的陰影，不過，上述一切都是源於白家犯罪集團利用網絡大肆宣揚編織的「緬北淘金夢」。為了進一步擴大規模、攫取「黑金」，各詐騙園區都要組建專門的「拉人組」，即是以同鄉、熟人、好友等關係為媒介，以高薪及報銷所有食宿交通費為誘餌，以「背玉石、背手錶」等話術為幌子，誘騙、拐賣大量不明真相的中國公民不斷前往或偷渡至緬北。

受害人員腿部傷疤。（央視新聞）

受害人員手指被剁。（央視新聞）

受害人員手指被剁。（央視新聞）

受害人員身上傷疤。（央視新聞）

電信詐騙、偷渡人員爬鐵網、鑽地洞的越境畫面。（央視新聞）

電信詐騙、偷渡人員爬鐵網、鑽地洞的越境畫面。（央視新聞）

電信詐騙、偷渡人員爬鐵網、鑽地洞的越境畫面。（央視新聞）

央視披露的畫面顯示，電信詐騙、偷渡人員越境方式包括爬鐵網、鑽地洞等。不過他們去到緬北後迎來的卻是一場噩夢，據介紹，他們被騙到園區後，就會被沒收所有證件、通訊工具，還會被斷絕一切對外聯繫，被迫簽下欠條。

電詐回流人員朱某寧說，「一個老鄉騙我去，他說背手錶和玉回來就有兩三萬元。我就去了。到了邊境直接被綁過去賣了。他說幹不出業績就把你賣了，要不然把你活埋。」

此外，倚仗白家武裝力量的庇護，恐嚇威脅、毆打虐待，不僅是各個電詐園區管理常態，也進一步助長了各種犯罪滋生。為了實現對底層詐騙違法犯罪人員敲骨吸髓，封閉的園區窮盡一切手段，打造所謂的內部「經濟循環」。

譬如在園區內組織強迫賣淫場所，受害女性被武裝脅迫從事賣淫活動，並被強制至少做滿一年，或者上交3萬至8萬元不等的「路費」才能離開。在此期間，還輔以各種嚴苛規定隨時「罰款」，通過提高「路費」償還金額，或延長賣淫服務期限，最終實現對這些女性「無限期」的控制。有受害女性說，「不接客的話就關小黑屋，每天門口有當兵的拿槍守着。」

虐待手段還涉及強迫賣淫。（央視新聞）

虐待手段還涉及強迫賣淫。（央視新聞）

虐待手段還涉及強迫賣淫。（央視新聞）

虐待手段還涉及強迫賣淫。（央視新聞）

白所成在獄中稱，「如果我能回到過去，讓我再選擇的話，我會選擇過一個普通人的生活。」（央視新聞）

白應蒼。（央視新聞）

白所成。（央視新聞）

據悉，在緬北四大家族中，白家是當地勢力最大的犯罪集團，擁有強大的私人武裝和滲透地方政治的能力，且在果敢地區直接控制着多個規模龐大的電詐園區。當地民兵武裝明為負責維護果敢老街地區治安秩序的重要力量，實則是白家「武裝護罪」的有力支撐。

2023年7月，公安部部署開展打擊緬北犯罪專項工作以來，中國警方不斷加大國際執法合作力度，向緬北犯罪集團，特別是果敢四大家族犯罪集團發起淩厲攻勢，白家犯罪集團隨之覆滅。白家犯罪集團涉詐案件3.1萬多宗，涉詐資金106多億元，涉賭資金超過180億元，製造和販賣毒品11噸，致中國公民6人死亡。

白家家主白所成，1949年出生於緬甸果敢，曾擔任緬甸撣邦果敢自治區主席。在任期間，大量委任家族成員以及門生舊部把持當地要害部門。2016年卸任時，白所成已經鋪排好進一步延續、擴大自己家族勢力的路線和版圖，他安排長子白應能、次子白應蒼，分別擔任了果敢自治區重要職務，並掌握了警察營、民兵隊等武裝力量。

即使卸任多年，白所成仍擁有絕對的掌控權，有時一句話就能決定他人生死。如今，白所成、白應蒼同時歸案已經一年零五個月。白所成在獄中稱，「如果我能回到過去，讓我再選擇的話，我會選擇過一個普通人的生活。」