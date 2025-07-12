陝西19歲高考生被誘騙緬甸　失聯逾一周　母撥通電話：緬甸人接聽

陝西漢中一名19歲剛剛參加完高考的男生，6月底被誘騙至緬甸，至今已經失聯超過一周。其母親表示，於周四（7月10日）凌晨2時撥通了兒子的電話，惟是一名緬甸人接聽，對方還稱電話卡是別人給的，其後就再無法撥通。目前，警方已經介入調查。



彭宇軒。（極目新聞）

彭宇軒。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，19歲的彭宇軒是一名高考復讀生，其母親楊女士介紹，彭宇軒今年的高考成績雖與理想中有些差距，但能考上本科院校。

6月28日，彭宇軒說去西安找讀大學的朋友玩兩天，家裏給了他800元人民幣。6月30日，彭宇軒稱準備再留兩天，然後在西安找暑假工做，楊女士說，「因為孩子去年也在西安做過暑假工，我便同意了。」

楊女士續稱，7月2日與彭宇軒聯繫時，他說很忙、電話快沒電了，等有時間再聯繫。翌日，彭宇軒又說自己正在試工，在火鍋店，「考慮到孩子既然找到工作了，就不影響他，之後就暫時沒聯繫。」

直至7月5日，彭宇軒在西安上大學的好友小佳（化名）輾轉聯繫到楊女士，稱彭宇軒在雲南的中緬邊境失聯。小佳說，自己和彭宇軒在西安停留了3天，7月1日學校放假，她便回了漢中老家，而彭宇軒坐飛機去了昆明，「彭宇軒當時說，他有個姑姑在雲南，去投奔姑姑了，後來才知道他沒說實話。」

7月10日凌晨2時，楊女士竟然意外撥通彭宇軒電話。（極目新聞）

彭宇軒最後發來的定位顯示在雲南省孟連縣勐啊口岸綜合文化站。（極目新聞）

彭宇軒去昆明的機票。（極目新聞）

7月1日至3日，小佳和彭宇軒一直保持聯繫，7月4日中午，彭宇軒最後發來的定位顯示在雲南省孟連縣勐啊口岸綜合文化站，稱等下去住的地方。此後，彭宇軒便失聯。

楊女士得知後已向漢中當地警方報警，楊女士還說，7月5日開始便不聽地給彭宇軒打電話，但一直未能接通。直至7月10日凌晨2時，竟然意外撥通，但接電話的是一名男性，稱自己是緬甸人，對方的普通話帶有口音，並稱這張手機卡是朋友給的，其他情況不清楚，也不知道他朋友去了哪裏。

周六（7月12日），雲南普洱市孟連縣警方表示，彭宇軒確實不在境內，在緬甸，至於是通過何種方式出境尚不清楚。目前警方已經介入調查。