19歲高考生疑遭誘騙至緬甸　向好友分享行蹤｢自由、安全、能掙錢｣

19歲陝西漢中男生彭宇軒高考後原稱赴西安打暑假工，未料其實前往緬甸，如今已失聯逾一週。7月13日，據內媒《極目新聞》最新報道，彭宇軒失聯前與一位高中女同學、好友小佳（化名）保持密切聯繫，其行蹤細節與聊天記錄首次曝光。



據報道，小佳目前就讀於西安一所高校，6月28日至30日間，彭宇軒在西安與她共同度過三日。小佳透露，彭宇軒自6月22日起便提及想做暑假工賺錢，「當時我沒有多想，以為是在漢中。結果6月27日說工作的地點在昆明，但他具體的細節也不說，只是稱在雲南的姑姑那裡。」後來她才得知，「他原本是說到昆明以後再告訴他父母，最後發現也沒有告知。」

彭宇軒。（極目新聞）

彭宇軒。（極目新聞）

據小佳透露，7月1日，彭宇軒搭乘下午5時15分由西安飛往昆明的航班，當晚8時許抵達昆明長水機場，並在微信中開心地說，「有人給了他500元住酒店」。7月2日中午，彭宇軒乘車前往下一地點，並表示工作內容是搬貨，還發來臨滄市臨翔區的天氣截圖。

7月3日，小佳追問他工作詳情時，彭宇軒僅回覆：「現在還不是講的時候，等過兩天再告知到底在幹嘛」，但透露已抵達緬甸，並發來靠近中緬邊境的地圖定位及一張「身上沾滿泥」的自拍。期間他不斷強調自己「是自由且安全的，能掙到錢」，但對實際工作內容始終避而不談，且多次要求小佳「不要告訴父母」。

從二人微信聊天記錄可見，7月3日深夜至4日凌晨，兩人曾進行近一小時的微信視訊通話。小佳回憶：「我曾央求他趕緊回來。他當時還點了外賣在吃，說次日正式工作，視頻裡的酒店房間是雙床房，但只有他一個人，他看起來心情很好的樣子，說掙了錢準備去幹嘛，沒有感覺有什麼異常。」

7月4日中午12時許，彭宇軒最後一次發出定位，顯示他身處雲南省孟連縣勐啊口岸綜合文化站，「說過會兒再去住的地方」。自當天下午2時起，小佳即無法再與他取得聯繫。

據此前報道，彭宇軒母親楊女士於7月5日接到小佳通知後，立即向漢中及雲南普洱兩地警方報警。其後她曾多次撥打兒子電話無果，直至7月10日凌晨2時意外接通，對方竟是一名講普通話帶口音的男子，聲稱是緬甸人，「這張手機卡是朋友給的，其他情況不清楚，也不知道他朋友去了哪裡。」

楊女士無奈表示：「我們是普通的農村家庭，現在不知道該怎麼辦。」她透露，失聯後曾接到多通陌生來電，自稱可動用緬甸軍方關係「救人」，但需支付20萬元人民幣贖金，令她十分憂慮受騙，「每次接到相關電話，都很謹慎地處理。」

7月13日，雲南普洱市孟連縣公安局證實彭宇軒「人不在境內，在緬甸那邊」，至於其通過何種方式出境仍不明確。目前，警方已正式介入調查。據警方透露，7月5日已接獲報案，惟至今在當地尚未發現彭宇軒的行動軌迹。如確認其已抵達緬甸，則需由雲南省公安廳發函至緬甸當地使館，由中國駐緬大使館出面協助尋人。