誤信「好大哥」介紹「賺錢」　河南大學生泰國失聯25天

河南夏邑大三學生李某昊於6月20日前往泰國後失聯，至今已25天。7月15日，內媒從李某昊的父親李先生處獲悉，他已赴泰國曼谷報警，當地警方通過機場閉路電視查到李某昊乘坐的出租車，但司機年事已高，無法提供有效線索。目前，李先生已回國等待進一步消息。



失聯的事主。（海報新聞）

據李先生介紹，根據中國駐泰國大使館的建議，他於7月6日飛抵曼谷，並在曼谷機場附近的第二警察局報警。警方迅速為其製作筆錄，並調取機場周邊監控錄像，但未允許李先生查看錄像內容。約兩小時後，警方確認找到李某昊乘坐的出租車並聯繫到司機，遺憾的是，司機因年紀較大，無法回憶當日情況。李先生隨後將報警材料提交至大使館，獲告知等待後續進展。

7月9日，李先生返回國內。15日上午，記者聯繫商丘當地派出所詢問案件進展，暫未獲回應。此前，當地警方曾表示已成立專案組調查此案，並與中國駐泰國大使館保持密切聯繫，積極尋找線索。

報警記錄。（極目新聞）

據悉，6月20日，李某昊從河南夏邑家中攜帶簡單行李離家，稱要打暑假工。次日，家人多次撥打其電話無人接聽。經詢問李某昊同學，家人得知他受一位「好大哥」介紹，前往泰國「掙錢」。當日，他從鄭州飛往泰國後失聯。此前李先生發布的影片顯示，李某昊最後出現的地點在泰國北部烏泰他尼附近，距曼谷約200多公里。

李某昊父親還透露，有人曾通過網絡為李炎昊預訂了泰國的酒店，但並未入住。目前，案件仍在調查中，李先生與家人焦急等待進一步消息。