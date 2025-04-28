中國男為販賣器官「挖心摘肺」殘殺25歲泰國變性妓女？　警方回應

泰國芭堤雅驚傳一宗駭人命案，中國籍男子Tongyuan Fu涉嫌殺害一名跨性別女子帕娜卡，更殘忍切開死者身體、摘除心臟及肺臟，甚至移除隆胸用的矽膠物，引發網絡瘋傳「販賣器官」的說法。不過，芭堤雅警方嚴正澄清，目前沒有任何證據顯示此案與器官交易有關，呼籲耐心等待正式的驗屍報告出爐。



根據《Thai Examiner》報道，這宗案件發生在4月26日凌晨，Tongyuan Fu涉嫌在其位於芭堤雅中部的公寓內殺害25歲跨性別女子帕娜卡（Woranan Pannakha），接着將她的遺體拖入浴室，使用剪刀（警方確認並非刀具）從頸部一路切開至下體，再以「手術方式」取出心臟、左肺及胸部矽膠。

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警方在現場勘查時發現，死者的心臟與肺部等內臟被挖出，兩側胸部也被切掉，裏面的矽膠被挖出，放在一旁，頸部到生殖器都有刀傷。此外，現場血跡量卻異常偏少，懷疑疑犯事後用毛巾吸走大量血液，並清理現場、擦拭痕跡。

由於手法過於冷靜、殘忍，案情曝光後，網絡上迅速傳出「疑犯為了販賣器官而行凶」的揣測。對此，芭堤雅警方於案發當天即出面駁斥，強調沒有發現器官販賣的動機或相關跡證。疑犯接受警方偵訊時，也多次堅稱「並非為了販賣器官」，否認外界質疑。

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警方指出，目前已將帕娜卡的遺體送往法醫部門進行詳細解剖，以確認是否有器官遺失，強調在完整的驗屍報告出爐前，任何販賣器官的說法都屬於不實揣測。

辦案人員透露，儘管排除器官交易動機，但疑犯案發前曾購買剪刀、膠帶、束帶及塑膠袋等可疑物品，加上案發後冷靜處理屍體的手法，顯示本案不排除「預謀犯案」的可能，也不排除疑犯長期觀看暴力影集，可能因此受到影響。

泰國春武里省警察局長金達坤松（Thawatchakiat Jindakuansong）與芭堤雅市警局長薩通育（Anek Sathongyu）強調，辦案將持續以事證為基礎，呼籲社會大眾勿隨意散播未經證實的消息，以免加劇社會恐慌。

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