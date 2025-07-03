4歲女童被拐賣　長期遭虐打性侵　長大成泰國網紅憑1張照片尋親

「壓在我心裡二十多年的傷疤，這次我終於鼓足了勇氣，在這裡和你們正式介紹一下關於『我』……」近日，一名暱稱為「Aurora在泰國（豆腐妹妹）」的女生，在社交平台發視頻自述自己的被拐經歷，引發關注。她自述，4、5歲時她被拐走，長期遭受打罵，被養父猥褻，被姑丈性侵……她輕生過、逃走過，但最後她選擇向前看，過好當下的生活。



直到在網路上看到一段尋親影片後，她決定公開那些痛苦的經歷，尋找自己的親生父母。7月2日，羊城晚報記者聯繫上了這位女生，在詢問其姓名時，她說：

可以叫我豆腐妹妹嗎？現在的名字我很討厭，不是屬於我的名字。

羊城晚報記者檢索發現，豆腐妹妹目前是在泰國小有名氣的網紅，曾因一條買豆腐的影片爆火，在TikTok上有近200萬粉絲。她在小紅書、抖音等社交平台也開設了帳號，其帳號顯示，她從2024年開始分享在泰國的生活，因其開朗、可愛的性格收穫了不少粉絲。

豆腐妹妹因其開朗可愛的性格收穫了不少粉絲，單在TikTok已有近200萬人追蹤。（IG@auror9968）

豆腐妹妹因其開朗可愛的性格收穫了不少粉絲，單在TikTok已有近200萬人追蹤。（IG@auror9968）

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這些記憶像幻燈片：一家六口相伴 在後母店鋪附近被拐

在豆腐妹妹那些模糊的記憶裡，她有一個哥哥和兩個姐姐，一家人住在一棟兩層樓房裡，樓外是一條比較熱鬧的街道。

記憶裡，爸爸走到哪裡都會把我帶在身邊，媽媽會背著我去山裡打柿子，哥哥姐姐會帶我去小溪裡玩耍。

「爸爸媽媽分開後，爸爸帶我騎了很久摩托車到了一個店鋪，店舖裡有個女人要我喊她『媽咪』。」豆腐妹妹回憶，這是一家賣液晶電視的店鋪，此後她和親生父親、後母就住在店鋪後的一間小房裡。

「那家店舖所在的那一條街很熱鬧，像步行街一樣，隔壁是賣糉子的，走幾步就能到幼兒園。我每天在小房間裡醒來，爸爸和媽咪會留兩塊錢，我去上幼兒園前就到門口的小推車上買個小蛋糕。」豆腐妹妹說，小時候的這些記憶像幻燈片一樣，大多是一些忽閃忽閃的片段，她還記得店鋪附近有一所學校：

有學生在學校操場嚇唬我，不讓我走，我就在那裡大哭大叫，印象還是很深的。

在網路上看到一段尋親影片後，她決定公開那些痛苦的經歷，尋找自己的親生父母。（羊城晚報）

豆腐妹妹將人肉販子拍的這張照片分享到社群平台，不少網友透過對比，猜測她當時所處的火車站是廣州北站。（羊城晚報）

被拐走的那天，豆腐妹妹正在店家門口玩耍，在人來人往的街道上，有個女人過來將她帶走了。豆腐妹妹記得，她們搭巴士到了一間有院子的平房，在院裡她遇到好幾個年紀相仿的孩子，管事的是男人A。在平房裡度過了若干天後，男人A的女兒將她帶到火車站，並拍了一張照片。這張照片是豆腐妹妹從男人A女兒的QQ空間發現的：

我記得我問過她，她說這張照片是我，並將其放到名為『老照片回憶』的相冊裡。

近日，豆腐妹妹將這張照片分享到社群平台，不少網友透過對比，猜測她當時所處的火車站是廣州北站。

我的惡夢開始了：在養父家長期遭打罵 多次被猥褻

很多記憶畫面連豆腐妹妹自己都不敢確認，但她記得，男人A的女兒為她拍下那張照片後，坐了很久的火車將她帶到河南的一個村子，隨後把她交給養父一家。她表示，養父與男人A一家相識。「我的惡夢開始了。」她說，此後多年自己一直遭受養父和「三姑姑」（養父的三姐）的打罵，也曾多次遭到「三姑夫」性侵、被養父猥褻：

我基本上會被打到半死，打到尿失禁。

「當我意識到我在一個很陌生的地方，已經找不到爸爸媽媽的時候，我已經沒辦法逃了。」豆腐妹妹向羊城晚報記者表示，其實自己從小就知道自己是被拐的，但沒有問過養父一家，那些恐嚇、毆打對那個年紀的她來說是很恐怖的。

那時候只能天天抬頭看著天空，數著和爸爸媽媽分開了多久。

她有些哽咽地說：「我也不敢和任何人說，我怕他們嘲笑我。」她說，後來也因被打數次逃跑，但都以失敗告終。「那時候既沒有獨立生活的能力，也沒有經濟能力，因為是未成年，打工也沒人要。有一次逃跑後，沒錢吃飯，蜷縮在公園的角落裡，後面也就妥協了。」

在被拐後的20餘年裡，豆腐妹妹也曾在網路上搜尋親生父母的資訊，但什麼也沒找到。

當時我覺得這麼多年爸爸媽媽為什麼都不找我，我是不是多餘的？他們有哥哥姐姐也不差我這一個孩子？在那個比較敏感的年紀，我真的覺得他們就是不要我了，要不就把那些記憶埋在心裡，這樣過一輩子算了。

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我真的很想他們：公開經歷後獲網友幫助 決定回國尋親

豆腐妹妹大專畢業後工作了一段時間，存了點積蓄後到泰國讀書，其間她嘗試從事自媒體，也很幸運地在泰國收穫了許多粉絲。截至7月3日，她在TikTok上已有近200萬粉絲，其發布的影片均有上萬點讚。影片裡的她永遠笑眼彎彎的，向大家展示她的留學生活：

他們（泰國的粉絲）對我特別好，覺得我是一個很可愛、很善良的女孩。我感覺我也許天生遺傳了開朗的性格，會選擇忘記過去的傷疤。

「我本來打算將不堪的童年經歷埋在心裡，也試圖忘掉養父和『姑丈』對我的傷害。」但在最近看到一段尋親影片後，豆腐妹妹決定公開自己過去的經歷。她在自述影片中說：「影片裡那個父親尋找他被拐賣的女兒19年，最終得以團聚，我看到後特別開心，也特別羨慕、心酸。」豆腐妹妹告訴羊城晚報記者，她自己也想了很久，最後還是決定尋親：

我真的很想他們，不知道我親生父母過得怎麼樣，我希望他們過得很好。

她在社群平台上發布了一段自述視頻，也貼出了自己在火車站留下的那張照片，希望能獲得一些線索。在收穫大量網友的關心和幫助的同時，也有一些網友質疑她所講述的事情的真實性，甚至藉此吸粉。對此，豆腐妹妹向羊城晚報記者表示，過去自己敏感、自尊心強，不願讓別人知道自己的不堪過往，但她現在認為自己更加自信、堅定了：「既然我發出來了，我可以接受大家有自己的觀點，而且這麼多年我的內心已經很堅強了，我可以面對任何的質疑和困難。」

根據網友提供的一些線索，豆腐妹妹決定先回國到廣州報警、錄DNA，必要時她也會前往養父現所在的城市報警：

我同時也想幫助那些正在尋親的父母，他們的孩子可能是被帶走我的人拐走的。

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