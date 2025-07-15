習近平《求是》刊文：推進高水平對外開放，相信中國就是相信明天

周三（7月16日）出版的第14期《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《堅定不移推進高水平對外開放》。這是習近平2012年12月至2025年4月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，開放帶來進步，封閉必然落後。中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。不斷擴大對外開放、提高對外開放水平，以開放促改革、促發展，是中國發展不斷取得新成就的重要法寶。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。

文章指出，要不斷擴大高水平對外開放。過去中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國經濟實現高質量發展也必須在更加開放條件下進行。要以國內大循環吸引全球資源要素，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應。穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，深化外貿、外商投資和對外投資管理體制改革，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。實施自由貿易試驗區提升戰略，鼓勵首創性、集成式探索，打造開放層次更高、輻射作用更強的改革開放新高地。完善推進高質量共建「一帶一路」機制。越開放越要重視安全，越要統籌好發展和安全，着力增強自身競爭能力、開放監管能力、風險防控能力。要堅持在法治基礎上推進高水平對外開放，不斷夯實高水平開放的法治根基。

文章指出，中國利用外資的政策沒有變也不會變。中國是全球第二大消費市場，擁有全球最大規模中等收入群體，蘊含着巨大投資和消費潛力；已經形成比較健全的利用外資法規政策體系和工作體系；長期保持政局穩定、社會安定，是世界公認的最安全國家之一。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地，與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。

文章強調，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，為世界經濟增長提供了強勁動力，促進了商品和資本流動、科技和文明進步、各國人民交往。當前，單邊主義、保護主義加劇，多邊主義、自由貿易受到嚴峻挑戰。中國堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化便利化，反對保護主義，反對「築墻設壘」、「脫鉤斷鏈」，反對單邊制裁、極限施壓。堅持真正的多邊主義，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建設開放型世界經濟。