娃哈哈爭產｜宗馥莉叔叔批她自私：要那麼多錢幹麼？天堂又不能用

娃哈哈集團創辦人宗慶後去年去世後，此前外界認為「僅有獨生女」宗馥莉捲入經營權之爭，近日更曝光被三名同父異母弟妹，在香港入稟法院爭產，三名私生子女擁有美國籍亦在內地引起爭議，內地輿論幾乎一面倒支持宗馥莉。



宗慶後的弟弟，也是宗馥莉的親叔叔，日前接受自媒體《財經無忌》獨家訪談稱「宗馥莉胸懷不夠大，不夠厚道」，談起宗馥莉的性格，宗澤後甚至直言，「她從小就很自私，六親不認。」



宗馥莉全面接班。（VCG）

宗澤後受訪批評宗馥莉胸懷不夠大，「既然你繼承了父親的一切，就沒必要趕盡殺絕，他們（私生子）畢竟也是她父親遺留下來的，即使父親沒有遺產給他們，她也有義務負責起來，更何況他父親給他們的遺產，她也想歸己所有，不夠厚道。」

宗澤後又稱，「也不知她怎麼想的，要那麼多錢幹嘛？天堂又不能使用。上次我在她父親逝世時就說過：要低調、要做好事。其他人說我這個叔叔背刺她，再這樣下去全毀在她手裡。」

2011年1月13日，娃哈哈創辦人宗慶後，帶女兒宗馥莉，出席2011年度「風雲浙商」活動。（視覺中國圖片）

不過他的發言在內地引發抨擊，有網民同情宗馥莉「現在知道她如何在群狼環伺下生存」，「一般在繼承戲碼里，皇叔這種角色都不是什麼好人」、「當親戚說你「自私」的時候，說明沒在你身上佔到便宜。——適用於：從富豪到普通人！！」。

宗澤後：娃哈哈現在面對三大難題

宗澤後更就談到「娃哈哈現在有三大難題。一是產品老化，二是渠道老化，三是人員老化。這些問題宗馥莉可能也看到了，但她沒有很好的對策。」

話鋒一轉，宗澤後說道，「如果娃哈哈國有股將她（宗馥莉）的股份收購，我倒願意出場為娃哈哈振興出一份力」，被網民狠批是「蛀蟲」。

據此前報道，娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後去年離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事長。天眼查數據顯示，宗馥莉目前關聯企業210餘家，其中200餘家處於存續或開業狀態，她在這些公司中多擔任董事長、總經理等職務，並直接持股10餘家。

自2024年2月宗慶後去世後，宗馥莉大刀闊斧推進娃哈哈企業整合，陸續接手杭州娃哈哈集團有限公司、娃哈哈商業股份有限公司、杭州娃哈哈啟力食品集團有限公司等多家核心企業。

自6月30日至7月3日，宗馥莉旗下多家名稱含「娃哈哈昌盛」的公司，如貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司、成都娃哈哈昌盛飲料有限公司、巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司等，已陸續更名為「宏勝」相關品牌。

宗馥莉將多家「娃哈哈昌盛」公司更名為「宏勝」。

外界猜測，「娃哈哈昌盛」相關公司是以私生子名字命名，而宗馥莉此次變更企業名稱為「宏勝」也再次引發關注。

網民點睇：

得不到好處就詆毀，叔叔算個什麼東西？ 朱棣、朱允文叔侄，不還是叔叔篡位。

宗澤後可以先擴展自己的心胸，雖然這很難，但他可以從簡單的小事開始做，例如閉嘴。

﻿這種叔叔誰願意親誰親哦！她不「六親不認」難道讓你們像蝗蟲一樣吸了半輩子老頭血，現在再吸她的血嗎？

