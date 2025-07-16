國民黨老兵參加抗戰紀念恐被罰　國台辦：民進黨其心可誅其行可恥

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動。據官方消息，這次閱兵將安排參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方支前模範代表和抗戰烈士遺屬代表到天安門現場觀禮，亦將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。



對此，台灣陸委會表示，相關人員參與此類活動若有妨害台灣尊嚴之行為，將剝奪退休給與。國台辦發言人陳斌華在16日的記者會上回應稱，邀請老兵是對歷史的尊重，對他們的褒獎，民進黨當局恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥。



抗戰勝利70周年閱兵式上，國共兩黨老兵乘車參加受閱。（視覺中國）

陳斌華在例行記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中國人民抗日戰爭是正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大戰爭，是世界反法西斯戰爭的重要組成部份。他指，民進黨當局將紀念抗戰勝利誣稱為「統戰伎倆與認知作戰」，充分暴露其逆歷史潮流而動、反人類社會共同價值的醜惡面目。

記者會上，陳斌華還稱，「抗日戰爭是一場全體中華兒女眾志成城、同仇敵愾、反抗日本軍國主義侵略的正義鬥爭。80多年前，中國共產黨領導開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略局面。」

陳斌華表示，大陸邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對歷史事實的尊重，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚。「民進黨當局不僅不舉辦抗戰紀念活動，還威脅恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。」