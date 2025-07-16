國台辦：台灣光復是抗日戰爭勝利重要成果　值得兩岸共同紀念

7月16日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。有記者問：今年是中國人民抗日戰爭勝利和台灣光復80周年，請介紹各地舉辦相關紀念活動情況。



發言人陳斌華表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。



1945年8月15日，日本在第二次世界大戰中宣布投降；10月25日，日方在台北公會堂（今台北中山堂）向受降主官陳儀投降並簽署受領文件。中華民國政府就此接管由日本統治的台灣島與澎湖群島，標誌著台灣日治時期結束，該事件也被稱為「台灣光復」。

勞動黨、統一聯盟黨等多個團體，25日在台北市中山堂光復紀念碑前舉行「社會各界紀念台灣光復75周年活動」，表示台灣光復節是莊嚴歷史，訴求「要放假、要紀念」。（聯合新聞網）

陳斌華介紹了各地舉辦相關紀念活動情況，表示自5月起，陸續有線上線下活動。

5月26日至30日，北京市台辦聯合黑龍江廣播電視台制作推出廣播劇《台北姑娘》。該劇以台灣光復後在陸台胞返鄉、台灣義勇隊在兩岸開展敵後工作為背景，展現台灣同胞對重回祖國懷抱的喜悅，再現兩岸同胞共御外侮的歷史。

7月2日，以「向海圖強•共守家園——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年」為主題的海峽論壇•兩岸船政文化交流活動在福州圓滿落幕。

7月7日，電影衛星頻道節目制作中心、山西省文旅廳和海協會兩岸交流基金等有關方面共同舉辦「《黃河迴響》——紀念抗戰勝利暨台灣光復80周年兩岸音樂會」，音樂會以實景演出、場景交織的藝術形式，展現兩岸同胞共同紀念抗戰勝利和台灣光復，追憶民族浴血榮光，謳歌全民抗戰歷程，頌揚偉大抗戰精神。

7月18日至25日，「共緬抗戰英烈 同溫中華文化——2025鄂台師生文史教學觀摩交流會」將在湖北舉行，兩岸百名師生將共同學習中華歷史、抗戰歷史，親身感受中華文化魅力和全民族抗戰精神。

7月至8月，甘肅省台辦聯合西北師範大學將開展以「銘記抗戰歲月 共享民族覆興」為主題的征文暨短視頻大賽活動。

8月4日至30日，福建省福州市、三明市等地將舉辦紀念抗日戰爭勝利和台灣光復80周年兩岸青年合唱快閃紀實、兩岸將軍書法作品館藏展、兩岸抗戰主題展等活動。