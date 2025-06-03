「戰爭是怎麼爆發的？」學生追問　日本新版歷史教材卻難給答案

今年4月起，日本全國初中陸續啟用新版歷史教材，其中對南京大屠殺、「慰安婦」等戰爭責任的記述方式引發爭議。《新華社》報道，日本民間團體「兒童與教科書全國網絡21世紀」5月31日在東京舉行「戰後80年，歷史教科書如何記述戰爭」研討會，批評新教材在政府審定政策影響下，正系統性弱化日本戰爭加害責任。



《新華社》採訪研討會主辦方事務局長糀谷陽子，她分享多年教學經歷表示：「長期以來，我們的課堂一直在講日本在戰爭中的受害情況，但也許忽略了更重要的問題——戰爭為何發生，日本是如何走上這條路的？」曾擔任中學教師的糀谷回憶，曾有學生在歷史課後追問：「老師，我想弄明白，之前那些戰爭是怎麼爆發的？」這個問題至今縈繞在她心頭。

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報道稱，目前在日本初中採用率合計近80%的東京書籍和帝國書院兩大出版社教材中，戰爭加害責任記述出現明顯弱化。帝國書院在提及南京事件時寫道「在南京，除了士兵，還有很多平民被殺」，未明確指出加害者身份；東京書籍雖在腳註提及「南京大屠殺」說法，但兩者均稱「受害人數尚無定論，仍在研究中」。

有關慰安婦問題，兩家出版社教材均未使用「慰安婦」一詞，僅以被佔領地區女性「受到動員」、「在戰地被迫工作」等措辭帶過。糀谷批評：「我讀完的第一感受是，他們試圖以某種方式，將『慰安婦』的實際情況隱藏在模糊的表述中。」

報道表示，這種刪改傾向與日本政府教科書審定政策直接相關。2021年日本內閣會議將「從軍慰安婦」等表述認定為「不恰當的教科書用語」，文部科學省隨後要求修改相關教材。歷史教育者協議會前委員長石山久男指出，右翼陣營策略已從推動極端右傾教材「擴大採用」，轉向推動所有教科書整體右傾。

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曾在埼玉縣任教的芳賀和夫表示，現行教材以「滿洲事變」或「日中戰爭」取代「日本侵略中國」等明確表述，「這是在模糊戰爭的本質」。他強調，歷史學界已確認南京大屠殺中存在大量平民與戰俘被殺害的事實，「教材應當反映這樣的歷史研究成果」。

糀谷陽子特別指出，當前教材將1931至1945年的「日中戰爭」與1941年爆發的「太平洋戰爭」人為割裂，「這種寫法會讓人覺得，日本是在某種國際局勢下被動應戰」。隨着戰爭親歷者離世，石山久男憂慮表示：「許多日本人對戰爭缺乏具體而清晰的認識，甚至有人覺得戰爭沒什麼大不了。」

「如果孩子們不了解戰爭發生的過程，就無法對現實抱有危機感。」糀谷強調，在二戰結束80年後的今天，日本社會如何面對過去、思考現在，仍是不可迴避的課題。