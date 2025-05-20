日本考古權威任講座教授引爆仇日情緒　四川大學撤回聘用通知

本月初，作為「雙一流」成員的重點大學—四川大學宣布聘請日本考古學家宮本一夫擔任全職講座教授，隨即在中國社交平台引發激烈的反對聲浪。網友們批評稱中國考古不需要「小日本」，更質疑宮本為「日本間諜」。面對強烈的社會反對聲音，四川大學近日已悄然撤回相關聘用通知，目前其官網上已無法搜尋到宮本一夫的相關信息。



據《澎湃新聞》報道，67歲的宮本一夫在考古學界享有盛譽，曾獲得日本考古學界的最高榮譽「濱田青陵賞」，並擔任日本考古學協會副會長。他的研究範圍涵蓋東亞史前至早期鐵器時代，並主持過多次國際考古發掘。

然而，四川大學的聘用公告隨即引起了網友的廣泛關注和激烈討論，許多仇日的網友在社交平台上發起攻擊，認為此舉是對中國歷史的冒犯，並強調四川在抗日戰爭中付出的重大代價。部分反對者將聘用宮本一夫視為「引狼入室」，呼籲應該抵制外國學者的介入。

最終，在面對持續的壓力下，四川大學最終決定撤回對宮本一夫的聘用通知，刪除相關新聞頁面，目前在校方網站上已經找不到任何關於他的資料。

宮本一夫對中國考古學的貢獻顯著。（九州大學官網）

宮本一夫1958年4月出生，為日本著名考古學家，美國藝術與科學院院士，日本考古學最高榮譽濱田青陵獎獲得者。

諷刺的是，宮本一夫雖然是日本考古學家，但其成果對中國考古學的貢獻顯著，不但有兩本著作是直接研究中國，且在「東亞農耕擴散」研究提出多項考古證據，指舊石器時代有多批從中國大陸、朝鮮半島遷徙到日本的人群，形成了日本繩文人，這等同是反駁日本彌生文化獨立起源論。

而儘管反對聲浪強烈，也有不少網友對反對者的行為表示不滿，認為其觀點過於狹隘，並諷刺他們無法進入川大卻對大學的決策指指點點。