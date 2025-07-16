19歲高考復讀生中緬邊境失聯12天　緬甸漢接聽手機稱不識事主

陜西漢中19歲高考復讀生彭某軒從西安飛往昆明後，在中緬邊境失聯至今已12天。其母楊女士透露，近日撥打兒子手機號，接聽者自稱緬甸人，稱不知彭某軒下落。7月16日，內媒聯繫該手機號，接聽男子同樣自稱緬甸人，稱手機卡由朋友提供並試圖登錄微信，但未成功，對於其朋友與彭某軒的關係則未予回應。



媒體梳理彭某軒失聯前軌跡顯示，6月22日，他表示要打暑假工賺錢；6月27日，稱工作地點在昆明；6月28日至30日，攜家裏給的800元（人民幣．下同）在西安與朋友小佳相處；7月1日，他從西安飛往昆明，聲稱投靠「雲南姑姑」，並稱有人提供500元住酒店，後證實「姑姑」為網上認識的陌生人；7月2日，一名網約車同行乘客懷疑他捲入電信詐騙，追問其在雲南的聯繫人並勸其返回西安；7月1日至4日中午，彭某軒與小佳保持聯繫，4日中午最後定位顯示在雲南孟連縣勐啊口岸綜合文化站，隨後失聯。

7月5日，楊女士在漢中報警。此後，她多次撥打兒子手機未果，直至7月10日凌晨，一名自稱緬甸人的男子接聽，稱不知彭某軒去向。16日上午，記者撥通該手機號，接聽男子自稱在緬甸佤邦，稱手機卡由朋友提供，試圖登錄微信未果，並表示不認識彭某軒，朋友身處緬甸另一地點，但未透露更多信息。

內媒多次撥打彭某軒的手機號碼，接聽的是一名緬甸男子。（極目新聞）

楊女士表示，漢中警方已介入調查，目前無新進展。自10日凌晨後，她未再次打通兒子手機，擔心頻繁聯繫可能激怒對方。漢中大河坎派出所工作人員透露，警方已成立專案組，派員赴雲南與當地警方協作，全力搜尋彭某軒。截至發稿，記者已將通話情況反饋警方，案件仍在調查中。