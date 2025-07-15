緬甸航空波音737客機降落昆明　右主起落架受損　幸無人受傷

7月14日一網民在社交平台發文稱，當日晚10時左右，從緬甸仰光機場飛往昆明長水機場的緬甸航空UB805航班，在昆明長水國際機場降落時，發生起落架折斷，引擎觸地，導致機場一條跑道關閉。



昆明長水國際機場今日（15日）上午確認航班發生事故，表示因右主起落架受損無法正常滑出跑道，機上旅客安全離機，無人員受傷。據查證，執飛該航班的是波音737客機。



據一名知情者透露，當晚10時許，一架由緬甸仰光國際機場出發，目的地為昆明長水國際機場的緬甸航空UB805航班，在昆明長水機場執行降落操作時，於03跑道突發起落架折斷故障，2號引擎觸碰到地面。隨後機場方面已發布航行通告，03號跑道關閉，其他航班的起降暫時由04號跑道承擔。

緬甸航空UB805航班右主起落架受損，無法滑出跑道。

緬甸航空UB805航班為緬甸仰光飛昆明航班，由波音737執飛。

昆明長水國際機場一工作人員表示，14日UB805航班是正常按時到達昆明，有關當時的意外情況，可見長水國際機場通報。

15日8時34分，昆明長水國際機場微信公眾號發布情況通報表示，7月14日晚間，緬甸國家航空仰光飛往昆明的UB805航班落地昆明長水國際機場後，因右主起落架受損無法正常滑出跑道。昆明長水國際機場立即啟動預案，機上旅客安全離機，無人員受傷，現航空器已搬移出跑道，目前機場運行正常。

航旅縱橫平台顯示，緬甸國家航空UB805航班於14日19：13從仰光國際機場起飛，22：26分到達昆明長水國際機場。執飛該航班的飛機機型為波音737-800。