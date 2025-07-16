深化中國布局　Airbus A321機型首次在華裝配機身系統

Airbus 7月15日透過官方微信公號宣布，Airbus與中航西飛天津公司（西飛天津）正式展開合作，啟動A321機型機身系統裝配作業，這是該型號首次在中國進行機身系統裝配，標誌著Airbus在中國的產業鏈布局進一步深化。



根據Airbus消息，首架進行機身系統裝配的A321飛機，其前後機身已於7月初透過海運運抵天津港，並順利轉運至西飛天津廠區。未來約50個工作日內，空巴團隊將與西飛天津密切協作，完成包括入廠檢驗、隔離與支架安裝，以及電氣、電子、排水、氧氣、飛控與液壓等系統的安裝與測試。整體裝配完成後，機身將交付至空巴天津A320系列總裝線進行總裝，預計今年10月交付。

2022年11月9日在空中巴士天津總組裝線，其首架空客A321飛機上線開始總裝。當日，空中巴士宣布其位於天津的空中巴士A320系列飛機總裝線投產首架A321飛機，這意味着空客公司當前的新主力機型在中國實現量產，也標誌着該總裝線的生產擴展到A320全系列機型。（新華社）

據介紹，Airbus與西飛天津早已建立合作基礎。首架在中國完成系統裝配的空巴飛機機身於2021年6月開工，截至今年6月底，西飛天津已成功交付104架A320系列機身。2023年珠海航展期間，雙方簽署協議，將合作範圍由A320擴展至A321。

此外，有媒體報道指出，這項合作代表Airbus進一步提高A321在中國的本地化生產比例。空中巴士表示，目前A321已成為其新一代單通道飛機中的主力型號，自去年起，天津工廠交付的A320系列中，約40%為A321。

空中客車全球執行副總裁暨中國公司首席執行官徐崗表示，全新啟動的A321機身系統裝配項目，拓展了雙方在空巴單通道飛機製造領域的合作範圍，更是空巴持續踐行本地化戰略的重要舉措。徐崗指出，中國供應鏈是全球航空業「不可或缺的組成部分，表現出強大的韌性和競爭力」。

徐崗曾於6月出席第55屆巴黎航展時表示，空巴進入中國四十年來，始終與中國夥伴秉持雙贏合作原則，中國供應鏈對企業提升全球產能「作用不可替代」。

回顧2022年，中國國航、東航與南航曾共同訂購292架A320neo系列客機，總值約372億美元，創下中國民航史上最大單筆採購紀錄。外界普遍預期中國可能於7月下旬宣布與空巴簽訂規模相當的新訂單，但目前尚未獲官方證實。

另據《路透社》報道，空巴早在去年5月已與中方就大型訂單展開討論。《彭博社》則於6月引述消息人士稱，中方正在考慮向空巴訂購約300架飛機，涵蓋窄體與寬體型號，此舉亦可能與歐洲領導人預計訪華慶祝中歐建交50周年有關。但報道同時指出，談判尚存變數，或需更長時間達成共識。

《彭博社》亦分析，空巴在中國的市場份額可能穩步擴大，進一步鞏固其於全球最大航空市場的地位。相較之下，空巴競爭對手波音公司在中國市場面臨諸多困難，包括自身安全問題與美國對華貿易政策限制等因素，導致其在中國的業務發展愈加受限。