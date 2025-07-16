中國男赴泰國談｢人口販賣生意｣反遭綁架　家屬拒付贖金遭錘殺棄屍

泰國清邁府湄林縣周一（7月14日）發生一宗叢林棄屍案，死者為一名中國籍男子。泰國警方今日（16日）公佈中國男子遇害前影像，並公開案件細節發現，死者遭生意夥伴綁架，疑因家屬未能支付贖金而被撕票。



據泰國華文媒體「泰國之眼」報道，警方周一接獲報案，指湄林鎮發現一具中國人屍體。經查，死者為一名24至30歲的楊姓男子，生前與另一名中國友人胡某在老撾金三角經濟開發區從事「灰產生意」（黑市交易）。7月8日，兩人抵達清邁後遭綁架，楊某家屬其後接到綁匪勒索300萬泰銖（約72萬港元）贖金，但因無法籌措款項而未支付。

警方發現尸體現場畫面。（九派新聞引自泰媒）

楊男在清邁市區用餐的監視器畫面。（九派新聞引自泰媒）

警方其後找到胡某，他聲稱自己同樣被綁架並被勒索150萬泰銖（約36萬港元），因支付贖金而獲釋。胡某供稱，他與楊某受兩名中國男子王某及張某邀請，以非正式途徑入境泰國，聲稱商談「人口販運生意」，未料遭對方綁架。胡某指，楊某因未能付款而被殺害。

7月11日，泰國警方逮捕張某，並在其出租屋的車庫及臥室發現大量血跡。張某承認參與案件，但辯稱自己僅為「從犯」，指主犯王某用錘子擊斃楊某後，兩人共同棄屍。王某此後逃亡柬埔寨。

警方同時懷疑胡某涉案，可能協助誘騙楊某赴泰，現以「非法入境」罪名將其拘留，並進一步調查他與兩名疑犯的關係。

楊某被迷暈之後。（新京報）

楊某遇害前最後身影曝光

泰國警方15日公布案件細節，指楊某與胡某於7月8日入境清邁後，與兩名嫌犯在餐廳會面。期間，嫌犯下藥迷暈楊某，將其帶往出租屋勒索贖金。家屬未付款後，楊某於9日遭錘殺，屍體被棄置荒野。10日，楊某的姐姐向警方報案稱弟弟失聯。

目前，泰國警方正調查追捕逃往柬埔寨的王某，並深入調查案件是否涉及人口販運等跨國犯罪。