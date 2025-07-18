從金礦到鋰礦—中國5年翻倍布局海外礦產　法媒：北京壟斷全球礦業

法國廣播電台引述法國周刊《快報》（L’Express）7月14日報道指出，中國近年在海外礦業部門的投資已達十多年來最高水準，顯示其進一步鞏固在全球原材料供應鏈中的主導地位。



報道指出，中國去年在海外礦業投資方面簽署了10份價值超過1億美元的合同。根據標準普爾與Mergermarket彙整的數據，這些大手筆投資總額已接近214億美元，較前一年增長10％。

澳洲格里菲斯亞洲研究所指出，這是一場爭奪能源轉型所需原材料的全球競賽。鎳、鈷、銅與鋰等金屬成為中國「耐心編織」的戰略網絡核心，該網絡正在全球各地快速擴張。

「礦業是一項骯髒的生意，但如果我們想生活在一個現代世界中，它是必要的。」美國The Oregon Group創辦人安東尼．米萊夫斯基（Anthony Milewski）做出上述表示。他分析，歐洲聯盟等地多年來關閉境內礦場，將生產轉移至海外，也將環境與勞工風險一併外包，這為中國進場留下了巨大空間。

2016年10月，馬達加斯加有民眾示威抗議，不滿中國金礦開採公司在當地挖掘金礦，破壞土地。（Getty Images）

「在過去的15年中，美國、加拿大和歐洲的大多數國家沒有制定對基礎材料進行投資的政策。相反，北京在全球礦業項目中投入了數百億美元。中國壓倒了所有其他國家，隨著與美國的緊張關係加劇和美元的軍事化持續，這一趨勢正在加速。」

根據報道，2024年8月，中鋁公司宣布擬對菲律賓最大金礦與銅礦投資20億美元；10月，中國冶金工業公司公佈了在阿富汗銅礦投資超過50億美元的計劃；11月，多家中國企業承諾向贊比亞政府投資相同金額以擴大銅與鈷產量；而在玻利維亞，中國CBC財團亦簽署協議，投資近10億美元建設兩座鋰提取工廠。

同時，其他類似併購動作也同步上演。今年4月，白銀有色集團以4.2億美元收購巴西Mineração Vale Verde金礦和銅礦；隨後紫金礦業更以10億美元收購迦納Akyem金礦，並有意高價收購哈薩克的大型金礦。

Benchmark Mineral Intelligence數據顯示，2020年中國公司在海外擁有1個鋰礦、8個鎳礦、14個鈷礦；五年後，這些數字已躍升至12個、31個與33個。

2011年7月16日，圖為位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

報道指出，中國本身也掌握大量關鍵資源，如稀土幾乎由中國壟斷，並被視為一項地緣政治籌碼。根據格里菲斯亞洲研究所資料，北京控制了全球80％以上的石墨資源，以及50％的鋰、鎳、鈷與石墨的加工能力。

米萊夫斯基表示，對於中國來說，這不是一個經濟決策，而是一個國家安全決策。他們從國家建設的角度考慮資本分配。他指出，中國的礦業投資與其推動國內電動車、電池、太陽能板等能源轉型目標緊密相關。「中國企業在礦業領域之所以佔據主導地位，是因為它們比西方競爭對手更願意承擔風險。」

報道亦提及，一些西方國家開始警覺中國在本國的礦業布局。加拿大2022年強制三家中國投資者撤出當地礦業公司，並加強關鍵礦產領域審查，但資金流並未中斷。根據阿爾伯塔大學研究，2023年仍有近16億美元來自中國與香港的投資流入該領域。

至於美國則透過《通膨削減法案》（IRA）納入保護主義條款，限制與中國企業合作。歐盟方面，《關鍵原材料法案》（CRMA）已於2024年生效，並公布47項戰略項目，試圖分散對中國依賴。

歐洲多國正考慮將礦業投資轉向非洲、北美、南美與中亞。報道引述分析人士亞當．韋伯說法，認為問題是這些投資是否會及時到來，或者各國是否會認為繼續透過中國更為簡單。