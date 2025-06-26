英國諮詢機構：中國明年將超越澳洲成為全球最大鋰礦生產國

專注大宗商品市場價格報告、分析和會議服務的英國著名咨詢機構Fastmarkets最新預測，中國將在2026年超越澳洲，成為全球最大的電池金屬鋰的生產國。該機構電池原材料研究主管Paul Lusty表示，中國在開發礦產資源方面有非常明確的國家戰略，預測中國礦企的鋰產量明年將比澳洲多出8,000至1萬公噸。



路透社6月26日報導，澳洲自2017年超越智利以來，一直是全球最大的鋰礦生產國。不過，在全球鋰價下跌的環境下，澳洲的礦企已開始削減產量或推遲擴產計畫。

根據Fastmarkets預測，中國的鋰礦產量到2035年預計將達到90萬公噸，遠超澳洲的68萬公噸、智利的43.5萬公噸和阿根廷的38萬公噸。

中國目前掌控全球鋰精煉市佔約七成，扮演着將鋰礦轉化為電池級材料的關鍵角色。(Reuters)

此外，中國目前掌控全球鋰精煉市佔約七成，扮演着將鋰礦轉化為電池級材料的關鍵角色。Fastmarkets估計，雖然美國與歐洲等地積極推進本土精煉能力，中國2035年的市佔率仍將維持在60%的水平。

中國鋰礦產量的大幅增長，主要依賴於南方豐富的鋰雲母礦床，這一趨勢預計還將會持續。不過，比較從鹽湖提取鋰資源，鋰雲母的開採成本更高，且在加工過程中會產生有毒副產物，對水資源造成污染，嚴重影響環境。