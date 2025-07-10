特朗普：8月1日加徵進口銅50%關稅　強調事關國安

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月9日在旗下社交平台宣布，將在8月1日起對進口到美國的銅加徵50%關稅，他強調自己收到國安評估報告，指銅事關國防，對美國重要，而對銅加徵關稅有利美國銅產業的發展。



特朗普在帖文中指，銅是美國現正大量生產的武器的必要原料，且對半導體、飛機、船隻、武器子彈、資料中心、鋰電池、雷達系統及導彈防禦系統至關重要，還批評上屆政府過度依賴進口銅令美國銅產業衰退以致摧毀，強調自己的銅關稅將逆轉現狀，有利美國。

路透社引述美國地質調查局數據，指美國近一半的精煉銅產品需求依賴進口，僅在2024年就進口81萬噸，還預料受銅關稅影響最大的國家是智利、加拿大和墨西哥，它們是2024年美國進口精煉銅、銅合金和銅產品的最大國。

圖為特朗普2025年7月9日在旗下社交平台發文，宣布對銅加徵50%關稅。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

此前，事關銅輸美並與美國簽署自由貿易協定的智利、加拿大和秘魯就已告知華府，相關銅產品不會威脅美國利益，不應被徵稅。

特朗普日前透露會對銅加徵關稅，還計劃對進口藥品徵收最高達200%的關稅，但將給予製藥商大約一年的時間來「調整」，不過今次就正式宣布銅關稅相關舉措。