歐盟據報擬儲備礦產與基礎設施維修物資　防關鍵時刻資源短缺

英媒7月5日引述歐盟委員會一份草案指，歐盟計劃儲備關鍵礦產與基礎設施維修物資，以防關鍵時刻下發生資源短缺情況，預料這份旨在幫助歐盟成員國應對自然災害、網絡攻擊以及地緣政治危機的草案將於下週發布。



圖為2019年9月19日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

報道引述草案指，歐盟先正面臨日益複雜且不斷惡化的風險，包括地緣衝突加劇、氣候變遷影響加劇、環境惡化以及通訊網路安全的威脅，還預警這風險加劇的環境由黑客、網絡疑犯以及國家所支持的組織活動所造成。

草案就指出，歐盟成員國因此需要協調並儲備應急食品、藥品甚至核燃料，而歐盟還將加快儲備涵蓋維修電纜、海底光纜等物資。

歐盟委員會3月曾發布「應急準備歐盟戰略」，包括30項關鍵行動以及一項詳細的行動計劃，如制定醫院、學校、交通和電訊等關鍵服務的最低「應急準備」標準，當時新聞公告說，該戰略的發布正值歐盟面對日益複雜的危機和挑戰，這些問題不能再被忽視。