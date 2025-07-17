首屆｢一帶一路｣華僑華人合作發展大會重慶開幕　簽約金額近438億

7月17日，第一屆「一帶一路」華僑華人合作發展大會在重慶舉行開幕式，來自110餘個國家和地區的500餘名華僑華人代表與會。此次大會共促成66個項目簽約、簽約金額437.9億元（人民幣，下同）。其中，全國重點省市簽約項目和聯盟成員合作項目16個，重慶市內重點項目50個。



第一屆「一帶一路」華僑華人合作發展大會在重慶舉行開幕式。

本次大會由中國僑聯、重慶市人民政府、四川省人民政府共同舉辦，以「僑聚新絲路 攜手向未來」為主題，以高質量共建「一帶一路」八項行動為指引，將「穩外資」「穩外貿」作為重要內容，聚焦國內國際市場資源聯動，著力發揮廣大僑胞在推動中國高水平對外開放、高質量發展等的獨特作用。

現場簽約項目17個 金額達229.4億元

此次大會共促成66個項目簽約、簽約金額437.9億元。其中，全國重點省市簽約項目和聯盟成員合作項目16個，重慶市內重點項目50個。

大會開幕式現場簽約項目則有17個，總簽約金額229.4億元。項目聚焦綠色能源、跨境貿易、現代製造業、數字經濟等領域。

中國僑商聯合會榮譽會長、新加坡豐益國際集團董事局主席兼首席執行官郭孔豐致辭稱，目前已在中國投產81個生產基地和100多家工廠，未來將繼續加大在中國的投資力度，聚焦於糧油精深加工、中央廚房、大健康食品和新型醫療康養項目等業務。

開幕式上也正式啟動「一帶一路」華商組織協作網絡，將整合全球華商資源，促進經貿、文化、科技等多領域交流，首批成員來自5大洲72個國家和地區的僑商僑團組織。