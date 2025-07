黃仁勳訪華談中美晶片、AI：5成頂尖人才在中國　電車是全球驚喜

英偉達(Nvidia)CEO黃仁勳今年第三次訪華,搶占了內地各大媒體晶片頭版頭條。在接受內地各大媒體採訪時,黃仁勳對中國市場、AI、H20晶片、華為、貿易政策,以及市值突破和他與小米雷軍晶片會面等話題進行全面回應。



在媒體交流會上,黃仁勳表示,此次來華有兩大觀察:第一是中國的供應鏈高度發達,整體基礎設施完善、生態系統成熟、技術先進、製造規模龐大等方面,給他留下了深刻印象。第二,今年參展企業遍布全球技術生態,這充分反映了全球供應鏈的高度相互依存。黃仁勳也特別指出,技術生態的互聯互通已成為產業演進的關鍵議題。

針對中國廠商開發CUDA兼容平台的現象,黃仁勳表示:不介意兼容,CUDA其實本身就是比較開放的。黃仁勳還調侃道:「如果你開發兼容(英特爾Intel)X86架構的產品,他們可能會不滿。但如果你開發兼容CUDA的產品,我完全不會介意」。

他亦介紹,H20晶片已被重新批准銷售,未來也將推動更多Blackwell架構產品落地中國。

黃仁勳更讚中國市場在AI上的優勢,中國供應鏈系統覆雜、高效且極具製造優勢,是構成全球AI硬件和智能工廠建設的重要基礎。中國在AI模型、工程人才與產業應用上全球領先。

在AI人才方面,他表示,中國的教育系統培養了世界上最優秀的一批AI研究人員,世界上大約50%的AI研究人員都在中國。同時他鼓勵年輕人保持對技術的熱情,不怕「入場晚」,強調AI仍在快速演化中。他說自己20歲畢業並創建英偉達,「最幸運的是做喜歡的事」。

黃仁勳認為,按照當前評估標準,AGI可能很快實現,且無需根本性技術突破,但具體進展取決於如何定義AGI。

黃仁勳透露,自己平時則會使用OpenAI、Gemini Pro、Claude 和 Perplexity 四款AI工具,不依賴單一工具。提問時,也會多個工具同時提問,來驗證不同模型的回答來提升信息準確性與全面性。

此次來華,黃仁勳還見了小米雷軍,他說從雙方見到第一天開始,就知道雷軍會取得成功。他也對中國電動車給予極高評價,稱是「全球驚喜」,他說小米汽車、蔚來、小鵬等中國車企正在重塑全球競爭格局。同時稱讚華為在晶片、網絡解決方案、光子技術等方面取得重大突破,是值得學習的對象。

黃仁勳來華的「小目標」

問:這是你今年第三次來中國,此次對主要目的是什麼?

黃仁勳:我本來希望能用普通話做一次演講,但我的普通話水平還不夠好。但我會繼續設定目標,努力提升,爭取下次能用普通話發言。這次我受邀參加了中國國際供應鏈促進博覽會開幕式,這個活動非常重要,涵蓋了多個方面。

首先,中國的供應鏈非常覆雜且先進。供應鏈涉及眾多供應商、能力、技術之間長期的合作與聯系,而中國的供應鏈基礎設施、生態系統以及技術水平都非常先進,製造規模也非常龐大。

其次,今年有很多跨國公司來參會,展示了全球供應鏈如何相互依存。 我也很高興能參與到開幕式的慶祝活動中。

問:那接下來的計劃是什麼?你會繼續與中國公司合作嗎?

黃仁勳:英偉達已經成立30年多了。當我第一次來中國時,百度、阿里巴巴、騰訊、小米這些公司都還不存在。我來得很早,能夠和這些公司合作是我的榮幸,尤其是在英偉達還年輕的時候就開始合作。我為此感到非常自豪,尤其是和我們在中國的合作夥伴們一起創造的技術和業務。

問:你們是否仍打算在中國投資,還是只是維持現有的業務?

黃仁勳:如果你想保持發展,就必須持續投資。市場發展如此之快,競爭也異常激烈,我的所有競爭對手都不是在維持現狀,而是在不斷投資,力爭成為全球的領導者。所以,我們必須不斷推進,每一天都不能停歇,才能配得上我們所擁有的業務。

問:能否談談中國客戶對H20晶片的需求情況?你提到我們都面臨算力焦慮,在昨天解禁消息公布後,市場需求如何?

黃仁勳:昨天消息公布後,我一直都在接受各位採訪,還沒機會見客戶呢!應該給客戶時間做採購決策。我們正在全力準備,以盡快滿足需求。不過,供應鏈恢覆仍需要時間。英偉達目前的供應鏈周期長達9個月,也就是說,從晶圓下單到AI超算成品交付需要整整9個月時間。我們正在全力加速Hopper架構產品的產能恢覆,但這確實需要持續努力。

問:你今年來過三次。每次的目標和收穫有什麼不同?

黃仁勳:是的,今年我來中國三次,都是因為收到了邀請。第一次是春節期間,要不是員工盛情邀請,我本可以在美國過春節的。這次則是受邀在供應鏈大會上做主題演講。總之,只要收到邀請,我很樂意再來中國。

問:還會去其他中國城市嗎?

黃仁勳:這次行程結束後我得先回家了,太久沒回去,都想我家的小狗了!

美國政府對黃仁勳來華和H20的態度

問:美國政府對你訪華有什麼反應?

黃仁勳:我一周前去過華盛頓,來中國之前,我與美國總統特朗普和他的內閣官員進行了溝通。特朗普總統一直鼓勵我慶祝英偉達取得的一個重要里程碑——我們的市值突破了4萬億美元。他對這個成就非常自豪,並為我感到高興。他告訴我,去中國時一定要玩得開心。我對中國有著非常高的期望,也期待看到中國市場未來的發展。

問:因為特朗普的晶片禁令,英偉達資產減計了40億美元,這部分損失能恢覆嗎?此外,特朗普政府對半導體領域施加了很多限制,你怎麼看待這些禁令對行業的影響?

黃仁勳:關於這些限制,我們可能無法全部恢覆先前的庫存減計損失,但大多數庫存是可以恢覆的。新的客戶需求和我們現有的庫存產品是可以匹配的,所以不能說100%恢覆,但也不是完全沒有可能。

至於關稅和貿易,世界確實在重新調整。我們作為一家公司,必須適應世界貿易、稅收和關稅的變化。實際上,貿易和稅收政策在我加入英偉達之前就存在,而在我離開後依然會存在。所以我們必須學會適應這些變化。

最令人驚訝的是,英偉達非常擅長適應變化。我們的供應鏈也會隨之調整,我們會找到新的解決辦法。從長遠來看,關鍵還是要問自己:我們是否在做對世界有意義的產品和技術?我們是否在認真打造優質的產品,保障客戶的利益?我們所做的事是否能對世界產生影響?只要這些符合,其他問題都會迎刃而解。

問:關於特朗普政府允許向中國出售H20晶片一事,這是否意味著中國會在其他出口管制方面有所放寬?畢竟出口管制既是國家安全的支柱,也是全球貿易的治理機制。

黃仁勳:我並不了解兩國談判的具體細節。長遠來看,這表明每個國家都在某些領域擁有獨特專長。這些核心能力確實能促進經濟繁榮和安全,這是國家安全的基石。但也要認識到,這些優勢領域很可能成為未來貿易談判的重要籌碼。這可能是關鍵啟示。

問:本次中國之行,你對競爭對手有哪些不同的見解?是否關注過他們的發展動態?另外,當前中美貿易局勢反覆,美國科技企業都或多或少受到影響,你是否為此感到擔憂?

黃仁勳:首先回答你關於競爭對手的問題——不,我此行並未輕視任何競爭對手。我們應當尊重所有競爭者,向他們學習,從中獲得啟發,並將此轉化為前進動力。貶低或低估對手有百害而無一利。我對全球範圍內的競爭保持高度尊重。至於出口管制,這些是我們無法控制的外部因素,確實可能對英偉達業務造成幹擾。我們的責任是向政府說明政策的本意和可能產生的意外影響,但最終政策制定是政府的職責範圍。我們能做的就是提供事實依據,其余不在掌控之中。企業唯有保持足夠敏捷,才能更好適應變化。盡己所能,剩下的就順其自然。

問:你是否改變了特朗普對H20禁令的看法?

黃仁勳:我沒有改變他的立場。我的職責是向總統通報我非常熟悉的事情,也就是科技行業、AI在全球的發展。這是一次千載難逢的機會,美國有機會在AI技術上保持領先,同樣,中國也有機會在AI上保持領先。如果想成為引領者,我們必須與全球開發者合作,必須與全球市場互動。我始終認為,技術領先需要巨大的市場,大市場能帶來收入和利潤,支撐後續投入。畢竟,H20非常適合訓練大模型,現在依然非常優秀。RTX Pro則專門設計用於數字孿生和機器人模擬,兩者用途不同。

問:你認為在中美的商業合作中,如何平衡與中美兩國政府的關系?

黃仁勳:其實不存在所謂的平衡秘訣。作為一家全球性企業,我們需要與各國政府保持良好關系。英偉達開發的技術具有全球價值,這使我有機會與各國政府深入交流。通過持續溝通,幫助他們更好地理解我們的技術,從而制定更合理的政策法規。

問:你認為中美在AI領域主要是競爭還是合作關系?

黃仁勳:AI領域具有獨特的開放性。與其他學科相比,AI領域的論文發表數量最多,基礎技術的共享也最為透明。通過ICLR等國際會議,全球研究者即使素未謀面,也能通過論文進行"虛擬合作"。這種開放共享的特性,使得合作成為AI發展的本質特征。

問:美國商務部長說H20是最好的產品。這是真的嗎?

黃仁勳:我有很多產品,我從來不會給它們排個先後。我們有許多產品是為不同的應用場景設計的。H20的一個優勢是它的內存帶寬非常出色,非常適合這里正在研發的模型,比如DeepSeek和千問等創新架構的應用。這些模型非常適合H20。所以我認為H20會非常成功,且一定會非常有用。

問:H20晶片未來的訂單情況如何?

黃仁勳:目前存在幾個不確定因素:首先是客戶的新訂單時間點,畢竟之前的訂單被取消了,他們的需求可能已經發生變化;其次,重啟供應鏈需要時間,不可能一蹴而就。因此在短期內,我們既無法預測訂單量,也難以準確評估供應能力。但我們會竭盡全力滿足客戶需求,畢竟當前行業普遍存在的「算力焦慮」確實亟待緩解。

問:目前是否有企業下單H20晶片?

黃仁勳:目前還沒有,因為相關許可尚未獲批。美國政府部門正在審批流程中,預計很快就會有結果。一旦獲得批准,我們就能正式接收訂單了。

問:當前全球不確定性持續加劇,就業市場在很大程度上受制於監管政策的變化,你們如何應對?

黃仁勳:這里沒有什麼需要思考的平衡問題。首先我們要意識到,每個國家都有自己的國家安全和貿易政策,這是國家的權利,我們需要遵守這些政策。如果有些原因使得我們認為我們的信息對他們有用,我們的責任就是向他們解釋我們行業是如何運作的,技術又是如何運作的。所以我們應該像應對任何政策一樣應對這一點。

第二,我們要做的就是建立最好的技術,為市場做出貢獻,希望客戶能看到我們的工作價值,並繼續尊重我們以及現有的合作夥伴,保持長久的友誼。之後,人生就不再由你控制。

黃仁勳眼中的中國AI

問:你怎麼看中國的人工智能公司在AI晶片領域的表現,比如華為?

黃仁勳:中國有很多出色的公司。比如華為它不僅做晶片、做系統、做網絡,還涉及很多領域。作為一家規模龐大的公司,華為有著深厚的傳統和卓越的技術實力,因此非常強大。

如果從中國AI的整體發展來看,大家要明白,AI本質上是一種基礎設施技術,涉及到晶片、系統、網絡等多個層面,而AI則是在這些基礎設施之上發展的模型和應用。

總的來說,這里涉及到三個層面,即計算機、模型以及應用。中國在這方面進展非常迅速,特別是在模型層面。像DeepSeek、阿里巴巴、以及月之暗面等公司,在技術上都有很大的突破。

值得一提的是,DeepSeek是全球首個開源推理模型,這無疑是一次重大的突破。而在應用層面,中國進展更為迅猛,許多新的應用程序層出不窮,中國不僅在創造新技術,同時也在迅速整合並應用這些技術。

中國的競爭非常激烈。很多人都希望創辦偉大的公司,或者在新興業務中取得成功。這就湧現出了許多優秀的創新人才。這一切的背後,是中國強大的教育體系,它培養了世界上許多最優秀的AI研究人員。全球大約50%的AI研究人員都在中國。這里的科學和數學優勢非常明顯,計算機科學也有其獨特之處,整個生態系統非常活躍,發展速度驚人。我很高興能親身參與其中。

問:你如何看待DeepSeek、kimi等模型的表現?

黃仁勳:中國的模型都非常出色。就其設計的應用場景而言,它們的效率很高,並且是開源的,所以你可以根據自己的需求適配這些模型。你可以在這些開源模型的基礎上建立公司、產品或者業務。

這些模型在全球範圍內的定位是非常獨特的,而且它們各有各的優勢。我認為隨著時間的推移,哪一個模型最聰明將變得越來越不重要,更重要的是哪個模型最有用。就像你在選擇員工時,我不會給他們做智商測試,我只想知道誰最高效、最有用。

所以我認為,越來越多的關於AI的問題,關鍵在於使用方式。你想怎麼使用AI?你想選擇適合你需求的東西。

問:你怎麼看美國和中國在人工智能發展的差異?你認為兩國之間有合作空間嗎?能互相學習嗎?

黃仁勳:一座房子應該至少可以容納兩個人。所以,肯定有合作的空間。50年前、100年前,世界GDP要比今天小得多,人口也少得多,而未來的世界GDP將繼續增長,世界人口也會不斷增加。

我對美國和中國的未來充滿信心。我相信美國會繼續保持活力,擁有所有優秀的資源,而中國也會繼續保持動態發展,帶領更多人走向更好的生活。我對未來非常樂觀。

問:你怎麼看待中國市場的未來?

黃仁勳:我希望能在中國取得巨大的成功。中國是全球第二大科技市場,而且仍在快速增長,這個市場非常重要。這里有很多充滿活力、富有創新精神的客戶。如果你想打造一家公司並提供優質服務,你必須擁有優秀的客戶和產品。在中國,我們有很多挑戰性的客戶,但他們也在堅持創新,我們想為他們提供最好的服務。

問:什麼時候中國客戶會使用英偉達的最新GPU?你能描述一下它們的性能嗎?

黃仁勳:H20發布後,其內存帶寬非常出色,特別是在模型推理方面,H20的表現依然非常優異,尤其適合大語言模型、視覺語言以及動作模型。

除此之外,我們還推出了新的產品RTX Pro,專為數字雙胞胎應用設計。數字孿生構建的是一個虛擬世界,一個數字機器人。之所以需要數字機器人,是因為要通過在數字世界中訓練,教會實體機器人如何出色完成任務。RTX Pro最初是為運行名為Omniverse的全新應用平台所打造,該平台對數字工廠、智能工廠及機器人等領域至關重要。因此RTX Pro是獨一無二的創新產品,堪稱全球首創。

我認為在中國這片機器人創新如火如荼、智能工廠建設方興未艾、供應鏈體系極其完備的熱土上,RTX Pro必將大放異彩。對此我感到無比振奮。

問: 最近中國的本土製造業開始推出相當具有競爭力的替代品,你怎麼看待這一趨勢?你們是否有考慮開源像CUDA這樣的技術?

黃仁勳: 這是個很好的問題。如果一個平台與CUDA兼容,並且能夠支持這些兼容的應用,那麼我覺得是沒問題的。實際上,CUDA本身就已經是比較開放的,你可以查閱CUDA的詳細文檔,然後基於此開發兼容版本。因此,從某種程度上來說,CUDA已經是「開源的」。 這和(英特爾的)X86架構不同。如果你開發兼容x86的產品,他們可能會不滿。但如果你開發兼容CUDA的產品,我完全不會介意。

問:中國的開源AI是全球進步的催化劑,你這句話是什麼意思?你如何看待中國的開源AI?

黃仁勳:DeepSeek R1是一種革命性的模型。它是第一個開源推理模型,並且效率非常高。很多公司和國家都下載了DeepSeek R1。雖然並不是所有人都使用它,但99%的用戶下載了這個開源模型,並根據自己的應用需求進行適配,全球範圍內都有使用。我們看到它被應用於各種各樣的領域,包括醫療健康、能源等。

所以開放性讓每個行業、每個國家都能參與其中。AI不應僅服務於少數人或少數國家,我認為它是為全世界每個人設計的,每個人都應該並且將會從中受益,最終會讓社會變得更好。

AI是最偉大的技術,它是任何事情中的最大平衡器,我們每次都能證明這一點。原因是,借助AI,貧窮的藝術家可以成為優秀的藝術家,貧窮的作家也可以成為優秀的作家。我們正在提升每個人的能力。我最後想說的是,關於AI的開放性,由於它是開放的,它邀請了全球科學界的審視。這種審視和開放性確保了安全性。

問:中國的技術創新對全球有何啟示?

黃仁勳:中國孕育了許多獨具特色的創新成果,比如微信、小紅書,以及風靡全球的TikTok,這些應用深刻改變了全球互聯網生態。事實上,中國在新應用開發方面具有獨特優勢。在中國,移動支付已經完全普及,人們不再使用錢包、現金或信用卡。而我在美國還在使用紙幣,這讓我感覺自己像個老古董。中國在技術應用方面確實走在世界前列,特別是在支付系統和金融科技領域。全球企業都在借鑒中國的創新實踐。

看好中國的電動汽車

問:中國有沒有什麼新產品給你帶來驚喜,甚至是你們之前沒想到的、沒涉及到的?

黃仁勳:中國的電動汽車發展真是令人驚嘆。我前幾天剛見過雷軍,它向我展示了他的新車。技術真是不可思議,外觀設計非常漂亮,工藝也精致。車內的技術堪稱世界頂尖。

問:你會買嗎?

黃仁勳:我很想買,雖然在美國還沒有銷售,非常遺憾。事實上,車內的各項配置都非常棒,電動車也是很棒的早期車型。除了小米,還有蔚來、理想、小鵬的汽車,這些車非常寬敞,幾乎就像一個輪子上的客廳,像紐約派對一樣。我想說的是,在過去五年里,中國的電動汽車可能是世界進步的最大驚喜之一。從技術角度來看,這些車絕對與眾不同,品質絕對過硬。

問:你們與小米在汽車領域的合作怎樣了?

黃仁勳:我們和小米在很多領域有著緊密合作。小米是一個非常棒的合作夥伴。我第一次在北京見到小米創始人雷軍時,他還很年輕,那時我也年輕,但他比我還要年輕。從第一天開始,我就知道他會取得成功。雷軍帶領小米從智能手機到電動汽車都取得了巨大成功,這些都值得稱讚。

問:你和雷軍聊了什麼?

黃仁勳:我們談到了AI,包括AI在語言模型、自動駕駛、機器人技術等方面的最新進展。作為兼具深厚技術背景和卓越商業頭腦的領導者,雷軍對這些話題的見解令人印象深刻。特別值得一提的是,我有幸親眼目睹了備受矚目的新款電動汽車。雖然我早已通過網絡了解過這款車,但親眼所見仍讓我倍感震撼。他熱情地向我展示了最新推出的Ultra版本,其卓越性能完全超出了我的預期。

問:他們也涉足空調等設備!

黃仁勳:沒錯,真是不可思議,他們在小米的體系下有很多創新。很多人通常認為中國的技術主要體現在硬件上,比如電池、電動汽車、太陽能電池板、材料科學,甚至是計算機系統和網絡。

但我認為有一個被低估的奇跡是:中國的計算機科學和軟件能力,都是世界一流的。未來,所有的事物都將與軟件緊密相連,無論是酒店的管理系統、電飯鍋、微波爐、冰箱,甚至是洗衣機,都可能有軟件。

甚至連檢查設備也會有軟件。我的夾克也應該有軟件,比如自動給我降溫。未來,你穿的每一件衣服都會有軟件,眼鏡也會有軟件。將來每家公司,不論是硬件公司,都會涉及軟件,並與雲技術深度結合。

小米和中國的很多公司,像阿里巴巴、騰訊,他們在硬件和軟件上的表現,是世界上獨一無二的。我覺得更多的人應該慶祝這一點。比如字節跳動這樣的應用,看似是消費品,但背後所涉及的技術卻極為先進。

問:近年來,中國企業在大語言模型和自動駕駛等領域取得了重大突破。英偉達如何看待中國不僅作為重要市場,更作為創新源泉的潛力?你們是否有計劃與中國科技企業共同開發自動駕駛技術?

黃仁勳:我們雖不直接製造自動駕駛汽車,但研發其所需的核心技術。同樣,我們雖不開發大語言模型,但構建其基礎技術架構。通過與持續創新的夥伴緊密合作,能推動我們技術的不斷進步。因此,我們始終重視並尋求與創新型企業合作,因為他們的需求也促進著我們的技術革新。

算力需求遠遠不夠

問: 你認為算力是否被高估了?或者說,如果沒有足夠的算力,企業就無法發展AI?我猜你一定聽說過算力焦慮這個詞。對此你怎麼看?

黃仁勳:你是說算力太多還是太少時會焦慮?目前顯然是算力不足。我自己對此就深有體會。在英偉達,如果沒有足夠的計算資源,我們研發晶片、系統、網絡架構、算法和軟件都會舉步維艱。如今我們為工程師配備了許多AI超級計算機,但他們每天都在為算力發愁,恨不得能再多十倍的資源。

這充分說明,新時代的計算革命已經不再局限於鍵盤輸入和手工編程,而是進入了AI機器學習的新紀元。當AI承擔了主要的學習任務後,我們自然就會渴望更強大、更快速的計算機,以解決更覆雜、更具挑戰性的問題。我認為算力焦慮在未來十年內都不會消失,這是所有工程師都在面臨的共同挑戰。

問:在AI領域有三個關鍵因素:算法、算力和數據。不過現在,我不確定你是否認為人們更關注算力?如果沒有算力,AI可能就無從談起?

黃仁勳:這個問題問得好。其實你可能不太了解背後的技術脈絡,AI的發展是分階段演進的。

第一代AI是感知智能(Wave 1),第二代是生成式AI(Wave 2),現在我們正處於第三代:推理AI階段。推理就像人類的思考過程,比如當你遇到一個全新問題時,需要分析:這安全嗎?是威脅還是機遇?該採取什麼行動?這種推理能力之所以強大,因為它代表著智能的基礎。下一階段將是機器人技術。因此,目前AI發展分為四個階段:感知、生成、推理和機器人。

早期的感知AI主要通過海量數據學習,比如識別文字、圖像,理解故事內容,甚至區分貓狗等物體。而現在的AI更像人類的學習方式——從被動接受信息轉變為主動思考。就像我們上學時主要靠聽課看書,但畢業後更多是通過實踐和思考來學習。如今的AI就像在家做數學題,通過多場景模擬訓練,持續進行推理思考,變得越來越聰明。我們把這種學習方式稱為「後訓練」,而傳統的數據訓練則叫「預訓練」。後訓練模式對算力要求很高,但對數據量的需求相對較少。

問:有人提出,用隨著大模型發展,對AI算力基礎設施的需求會降低。對此你怎麼看?

黃仁勳:DeepSeek R1採用的是一種極具創新性的高效架構,其獨特之處在於:每個token所需的計算量和計算資源都大幅降低。這種設計創新是必然的——因為DeepSeek R1本質上是一個推理引擎,需要反覆疊代運算。這就要求每個生成的token都必須極致高效,才能保障整體推理過程的順暢運行。

現在,所需的計算量大幅減少,系統可以進行更長時間的思考,並得出多個優質答案。這實際上開辟了一個全新領域——溫和AI(Gentle AI),這一方向非常重要。

推理AI模型將廣泛應用於雲端和邊緣計算。以自動駕駛為例:當車輛遇到從未見過的路況時,搭載推理AI的車載系統能夠主動思考——前方是什麼情況?我該如何應對?而不僅是簡單判斷要不要繼續開。當前的車載系統過於簡單,未來的推理AI將賦予其真正的思考能力。

邊緣設備將部署具有思考能力的AI,同時也可搭載簡單的功能型AI(如自動開門等)。具體採用何種AI,完全取決於應用場景。

問:現有算力已能訓練出具備一定智能水平的模型。要實現AGI,是否需要在GPU架構和模型設計上取得根本性突破?

黃仁勳:這取決於AGI的定義。如果按照當前用於評估AI性能的測試標準來衡量AGI,我相信很快便可以在這些基準測試上超越人類團隊的表現。基於我們已經取得的技術突破,以及尚未公開的實驗室成果,我認為不需要根本性的技術革新就能在近期實現這一目標。當然,這取決於如何定義AGI。

問:英偉達正全力打造AI工廠。中國擁有龐大的製造業基礎,你認為AI將如何助力傳統工廠升級?

黃仁勳: AI工廠將具備更強的敏捷性和可重構性。當需要生產的產品發生變化時,工廠能夠更快地完成產線重組,同時實現更高的生產吞吐量。這意味著工廠將變得更靈活、可配置性更強、產能更高——這些能滿足我們對未來供應鏈的所有期待。隨著機器人技術與AI能力的結合,生產成本將顯著下降,而成本降低將有助於緩解通脹壓力,同時提升整體生產效率。

英偉達的合作與競爭

問:我有兩個問題:第一個問題是,你是否計劃重新啟動Hopper系列晶片的生產?第二個問題是,鑒於中國方面將H20晶片列為談判的一部分,你是否對英偉達自家晶片的競爭力看得過高了?

黃仁勳:你無法誇大事實。實際上,任何低估華為、低估中國製造能力的人,都是極其天真無知的。華為是一家非常強大的公司,我以前見過他們開發出的技術。

重要的是要明白,我從事這個領域已經30年了,他們才做了幾年。而他們已經能夠與我們同台競技,這足以說明他們的實力。沒有任何人,沒有任何一個人,比我更投入地用一生去打造某樣東西。我傾注了極大的熱情……他們能夠做到和我們接近,這說明了一切。

我希望將更先進的晶片帶入中國市場,比如H20。原因是技術總是在進步。今天,H20依然非常優秀,因為它具備推理能力和Hopper架構所帶來的帶寬,這個架構真的非常好。今天,Hopper非常出色,但幾年後,我們會擁有更多、更好的技術。我認為,只要在中國能被允許銷售,這些產品也會持續不斷地進步。

問: 關於HBM供應鏈,SK海力士是目前最大的供應商,未來是否可能會看到三星或美光等公司進入供應鏈,特別是針對下一代產品?

黃仁勳: 我不會在SK海力士、美光和三星之間做選擇,這三家公司都是我們非常重要的合作夥伴。我們使用的HBM、GDDR和LPDDR內存,它們都是世界上最先進的技術。這三家公司在這些領域都表現得非常出色。未來AI發展需要大量的計算能力和內存技術,而這些公司都有著非常好的前景,我們會繼續和他們合作。

在過去的20多年里,英偉達取得了巨大發展。而AI技術的發展才剛剛起步,它將成為每個國家和每個行業的基礎設施。我們才剛剛開始建設AI基礎設施,目前僅進行了兩年。這些基礎設施本質上就是AI工廠——輸入電力,產出token(即AI智能)。這種工廠非常獨特,配備了計算機和存儲設備。因此我認為,對於SK海力士、三星和美光這三家公司來說,未來發展前景非常廣闊。我們與這三家企業都保持著合作關系。

