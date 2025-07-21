輝達CEO黃仁勳力挺中美AI交流　讚中國AI以開源方式推動技術發展

早前，美國晶片巨頭輝達（英偉達, NVIDIA）總裁兼首席執行官黃仁勳，在出席第三屆鏈博會歡迎暨交流晚宴期間舉行小型媒體交流會。



他表示，中美在AI領域的交流是極其重要的，因為一方面希望人工智能快速進步，但同時也希望人工智能安全發展。

「我們必須確保我們彼此分享改進這項技術的想法，以及如何保障AI技術的安全。中國以開源方式推動人工智能技術的發展，這是非常棒的。通過這種方式，全球科學界就能仔細審視這項技術，因為它完全透明，這是確保安全的最佳方式。」

黃仁勳認為，國際合作，尤其是在關鍵技術領域的合作比以往任何時候都重要。

他還表示：「中國市場如此龐大、充滿活力。人工智能在中國發展非常快，我非常高興看到中國的人工智能發展。這裏有全球50%的人工智能研究人員。因此，美國企業紮根中國市場的確至關重要。」

黃仁勳和輝達非常看重中國，此次訪華已經是年內第三次。

今年1月，黃仁勳曾進行過為期約一周的中國之行，先後現身深圳、北京、上海等地，出席公司年會、與員工共舞，還給員工發放紅包。

4月17日，黃仁勳再次到訪北京，任鴻斌與黃仁勳舉行會談。



黃仁勳在會談中表示，中國是輝達非常重要的市場，希望將繼續與中國合作。

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