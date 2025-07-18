076型四川艦要成區域輕航母　助解放軍南海台海戰力飆升

中國海軍最新一代兩棲攻擊艦四川艦（舷號51）引發關注，該艦採用電磁彈射技術、具備多型航空器操作能力，被視為具備「區域型輕航母」潛力，未來可部署至南海及台海等敏感水域，大幅提升解放軍的區域制空與登陸作戰能力。



綜合媒體報道，四川艦為076型攻擊艦首艦，具備領導指揮、投射火力與搭載無人機、直升機、戰機與登陸艇的綜合作戰能力。該艦搭載中國自研的「電磁彈射系統」（EMALS），可提升航空器出動頻率，並支援包括重型無人機在內的多型飛行器起降，被認為標誌著中國海軍在兩棲作戰與航空技術上的重大躍進。

076兩棲攻擊艦首艦四川艦2024年底下水的資料照。（新華社）

四川艦於2023年首次在衛星影像中曝光，並在2024年12月27日正式下水。目前仍處於設備安裝與海試階段，預計將於2026年底前服役。報道指出，該艦為075型兩棲攻擊艦的升級版，其最大特色即為配備電磁彈射與攔阻索系統，與中國003型航空母艦福建號所採技術類似。

中國是繼美國之後，全球第二個部署電磁彈射系統的國家，而四川艦則為全球首艘應用該系統於兩棲攻擊艦的艦艇。根據中國軍事雜誌《兵工科技》2月的報道，這種彈射系統僅為傳統滑躍甲板的一半大小，可節省約35%的操作與維護人力，彈射速度介於每小時100至370公里，可彈射超過30噸的戰機，也能操作僅數百公斤的小型無人機。

儘管中國尚未配備F-35B這類垂直起降（VTOL）戰機，不過四川艦的高效率彈射系統可彌補此一差距。報道指出，該艦可支援殲-15T、殲-35B等艦載機，以及攻擊-11等重型作戰無人機。攻擊-11具備無尾飛翼設計與內部武器艙，能執行精準打擊與空中偵察，並作為戰機的「忠誠僚機」。

在相關報道中亦提及，四川艦艦徽中已納入攻擊-11的形象，加上造船廠內出現該型無人機模型，顯示其未來將部署於艦上，「076型艦或為首款自設計階段即整合無人機概念的輕型航空母艦」。

有分析認為，解放軍藉由結合航母技術與兩棲作戰平台，將空中力量前推至敵方沿岸，未來如部署至南海、台海等熱點區域，將顯著提升中國海軍在區域衝突中的作戰優勢。