台陸配拍片稱「希望四川艦第一功就是收復台灣」 遭台移民署約談
撰文：許祺安
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兩岸關係持續冰凍，一名自台灣的陸籍配偶的劉振亞（亞亞），於YouTube影音平台創立「亞亞在台灣」頻道，但很多內容都是宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，並揚言要「收復台灣」等統戰言論，台灣民眾蒐證並向移民署檢舉。台灣移民署證實已約談她到案說明，不排除取消其在台居留權。
據了解，劉女自稱是嫁來台灣的中國籍配偶，於各大影音平台創立「亞亞在台灣」帳號，包括TikTok、YouTube等，討論外籍配偶來台的生活日常。
但近期，亞亞與女兒開始錄製「統戰影片」，有一個影片紀錄亞亞的女兒在學校被罵「中國狗」，亞亞女兒反擊後獲得母親稱讚。
另外，亞亞有許多影片宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，以及「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」、「（台灣）對抗大陸自不量力」影片，遭台灣網民檢舉是「統戰影片。」
台灣移民署證實，接獲民眾舉報後，初步檢視劉女上傳的影片，已涉及統戰、武力入侵台灣、矮化台灣主權及危害國家安全與社會安定的行為，因此依陸配在台相關法規，約談劉女到案說明。
台灣移民署指出，劉女恐涉犯《台灣地區與大陸地區人民關係條例 》等，最嚴重可令劉女強制出境，目前還在持續釐清並展開調查。
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