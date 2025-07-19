19歲高考生被騙至緬甸做主播　失聯2周平安找到　進園區遭剃寸頭

陝西漢中一名19歲剛剛參加完高考的男生彭宇軒，6月底被誘騙至緬甸，失聯逾2周。據《極目新聞》報道，彭宇軒已平安找到，緬方正與中方就跨境交接細節進行最後協商。



彭宇軒被剃寸頭。（極目新聞）

周六（7月19日）上午11時許，彭宇軒的好友及當初幫忙尋找的人士表示，彭宇軒已平安找到。此外，7月上旬，緬甸佤邦當地相關部門獲悉彭宇軒在雲南邊境失聯，疑似進入緬甸境內，隨即部署警務力量進行排查。

在排查過程中，工作人員獲悉，一名疑似彭宇軒的少年在緬甸當陽地區被佤邦熱心市民救助，經核實確認，該少年正是失聯多日的彭宇軒。

據彭宇軒陳述，其高考後想尋找暑假工作，被網友以「主播崗位」誘騙至雲南臨滄市滄源佤族自治縣，後被人輾轉賣到緬甸，經十多輛車轉運後，最終被送至一個園區，因年齡問題被園區負責人勸返，後被當地好心大哥救助。

彭宇軒回憶，進入園區首日，他被安排休息。第二日起，便被要求背誦詐騙話術，該過程持續約4天。之後，園區老板找到他，稱其年紀尚輕且已考上大學，前途光明，不應困於此處，還表示「出來求財做事業憑良心」，決定將其送回。

彭宇軒。（極目新聞）

彭宇軒。（極目新聞）

翌日中午，彭宇軒離開園區，由一名緬軍士兵駕車送往當陽城，全程耗時五六個小時。抵達當陽城後，送他的人告知，可向佤邦士兵求助以協助回國。

目前，佤邦當地相關部門已完成彭宇軒的信息備案與材料初審，緬方正與中方就跨境交接細節進行最後協商。

彭宇軒的好友稱，目前，彭宇軒父母目前已在雲南，而其出境前髮型並非影片中的寸頭。

據此前報道，高考後，彭宇軒在網上找暑假工，先後去了西安、昆明、普洱等地，7月4日定位顯示在雲南省孟連縣勐啊口岸後便失去聯繫。彭宇軒家屬稱，7月10日曾打通彭宇軒的手機，接電話的人稱自己是緬甸人。彭宇軒家屬先後在雲南、漢中兩地報警。